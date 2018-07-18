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Выбираем мебель в ванную: что учесть
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Выбираем мебель в ванную: что учесть 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
Рассказываем, как сделать ванную максимально комфортной, какую мебель выбрать и почему подсветка зеркал — это важно.
Что это такое?
Раствор, которым покрывают мебель в ванной комнате. Особенно это касается материалов из дерева — они очень плохо переносят влажность.
Зачем это нужно?
Чтобы мебель не испортилась от пара и воды и прослужила как можно дольше.
Особенность комплекта myDay от дизайнера Корнели Тисс — изящные плавные линии. А фишка коллекции Citterio от Антонио Читтерио — минималистичный дизайн.
Что это такое?
Встроенная система подогрева, которая поддерживает нужную температуру. Зеркало будет чистым всегда, даже когда вы принимаете очень горячий душ или ванну.
Зачем это нужно?
Чтобы сразу после водных процедур можно было накраситься или высушить волосы феном. А не ждать, когда влажность испарится, оставляя разводы от капель.
Что это такое?
Существуют модели с внутренней подсветкой и наружной. В первой используется светодиодная лента. Она клеится на зеркалах и мебели, полностью безопасна для комнат с повышенной влажностью и может легко соседствовать с раковиной. У наружной бывают разные типы подсветки — ее устанавливают по бокам или в верхней части зеркала.
Зачем это нужно?
Ленту можно регулировать под настроение: приглушенный свет поможет расслабиться вечером после тяжелого дня, более яркий подойдет для утреннего нанесения макияжа или бритья.
Что это такое?
Встроенные внутрь шкафчиков розетки и USB порты. Они не портят облик ванной, так как скрыты за дверцами.
Зачем это нужно?
Розетки для приборов на каждый день — щетки, бритвы, фены и стайлеры. USB-порт позволит зарядить телефон, пока вы принимаете душ или ванну.
Что это такое?
На дверях устанавливается механизм, позволяющий им плавно и бесшумно закрываться. Достаточно слегка толкнуть рукой.
Зачем это нужно?
Избавит от шума в квартире из-за резкого закрытия дверей, преждевременных трещин и сколов на мебели. Безопасно для детей — не прищемят руку или палец.
Что это такое?
Полки можно устанавливать на любой высоте. Для этого по бокам шкафа находятся специальные держатели.
Зачем это нужно?
Чтобы хранить не только стандартные тюбики и банки, но и небольшие предметы, которые обычно не помещаются в шкаф.
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