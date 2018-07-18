До и после: что можно сделать из «убитой» кухни

Некоторые из этих кухонь буквально создавали «с нуля», а в других лишь сделали косметический ремонт и добавили дизайнерский декор. Посмотрите, что получилось.

В этой «сталинке» кухню первым делом объединили с гостиной. Для отделки использовали американскую краску Benjamin Moore, а еще установили вместительный угловой шкаф со шкафами для всего необходимого.

В этой квартире ограничились косметическим ремонтом и подбором интересного декора. В итоге кухня стала напоминать классические английские интерьеры со сложными насыщенными оттенками, а рядом с перламутрово-белой витриной появился гарнитур из нержавеющей стали ИКЕА

Здесь тоже кухню объединили с гостиной. Убрали батарею — чтобы сделать широкий подоконник-столешницу и установить мойку у окна. А за основу интерьера взяли английскую классику с элементами прованса — чтобы было комфортно и уютно находиться внутри.

Эту кухню сделали максимально открытой, при этом раковину разместили у окна. Обеденный стол выбрали раскладной, предполагая несколько сценариев застолья: завтрак на неделе, гости или Новый Год. В связи с этим над ним появилась необычная итальянская лампа Moove, абажур которой может перемещаться вслед за столом на специальном кронштейне.

Планировку дизайнеры решили не менять. Кухню оформили в стиле неоклассики, в светлых тонах. А чтобы визуально увеличить площадь, в отделке потолка и стен активно использовали зеркала.

Кухню в этой квартире в старом фонде совместили с гостиной. В качестве напольного покрытия выбрали паркет из ореха, а для отделки острова, вытяжки и рабочей поверхности — рельефный искусственный камень.