Современный интерьер с элементами неоклассики в Москве

Поскольку заказчики уже были знакомы с Варварой Шабельниковой, ей была предоставлена полная свобода решений, художественных и планировочных. В результате в новенькой трехкомнатной квартире появился эклектичный интерьер с элементами неоклассики, построенный на нюансах цвета, света и тактильных ощущений.

Несущая стена, разделяющая кухню и гостиную, ограничила возможности перепланировки, поэтому переделка коснулась только прихожей, спальни и детской.

Дизайнер разделила пространство квартиры на общественную и приватную зоны. Сразу при входе расположены гардеробная и гостевой санузел. Слева от входной группы — гостиная с кабинетом на месте присоединенного балкона.

Центральный коридор объединяет в приватную зону спальню, детскую и ванную комнату. На одной оси с прихожей находится изолированная кухня с раковиной у окна.

В отделке использованы мягкие материалы с тактильными фактурами — дерево, бумажные обои, имитирующие рогожку, ковры из сизаля, текстиль с крупным плетением нитей. Они делают квартиру уютной и теплой.

Интерьер выполнен в эклектичной стилистике с элементами неоклассики. Современные предметы и технические светильники соседствуют с традиционными элементами отделки (обои, лепной декор из гипса, керамическая плитка) и неоклассической мебелью.

Теплая цветовая гамма строится на нюансах: пастельные фисташковые, бежевые, терракотовые и коралловые оттенки создают образ «дома с историей».

Гостиная Отделка: обои, Thibaut; потолочный декор, Orac Decor Напольное покрытие: паркет; в зоне присоединного балкона керамическая плитка, TopCer Мебель: диван, кресло Softhouse, журнальный стол, рабочий стол и кресло JLC, тумба и столик под лампу Eichholtz; шкаф изготовлен на заказ Освещение: люстра и настольные лампы Artemis

Кухня Отделка: покраска Напольное покрытие: керамическая плитка, TopCer Мебель: гарнитур, Scavolini; обеденный стол и стулья в текстильной обивке, Siguier Освещение: люстра и бра, Estro; настольная лампа на бронзовом основании, Eichholtz

Спальня Отделка: обои, Thibaut Напольное покрытие: сизаль Мебель: изголовье кровати из ткани с металлическим декором, столик, стул JLC; встроенный шкаф, AM Classic Освещение: настольная лампа, Gabriel Lighting; бра, Artemis

Детская Отделка: обои, Decor Delux Напольное покрытие: паркет Мебель: рабочий стол, Siguier; стул, AM Classic Освещение: настольная лампа и бра, Eichholtz

Ванная комната Отделка: керамическая плитка с синими вставками, Ceramiche Grazia; обои, Thibaut Напольное покрытие: плитка Мебель: тумба под раковину, JLC Освещение: люстра и бра, Artemis Санфаянс: ванна, Villeroy & Bosch; раковина, Duravit

Гостевой санузел Отделка: керамическая плитка, Ceramiche Grazia; обои, Thibaut Напольное покрытие: плитка, TopCer Освещение: бра, Artemis Санфаянс: раковина Devon & Devon встроена в столешницу из искусственного камня Смесители: Nicolazzi