Темные цвета в малогабаритке: инсайты профи + примеры

Вы еще сомневаетесь, что темные цвета можно использовать в небольшом пространстве? Тогда наш сегодняшний гид точно для вас. Подготовили список советов, которые дизайнеры успешно используют в работе над своими проектами — берите на заметку.

Чтобы выдержать цветовой баланс и не превратить крохотную комнату в кладовку, потребуется хорошая доза дневного света. Поэтому старайтесь выкрасить в темный цвет стену напротив окна.

Дизайнеры рекомендуют окрашивать в черный цвет длинные стены комнаты. Так вы подчеркнете ее достоинства и она будет казаться немного больше, чем есть на самом деле.

Отдайте предпочтение темной краске с матовым эффектом. Этот прием не только позволит пространству выглядеть чуть больше, но еще и сделает его более сдержанным и стильным.

И все же дизайнеры не рекомендуют бросаться в крайности и окрашивать в черный цвет все стены в маленькой комнате. А вот сыграть на контрасте — стоит. Например, выкрасить две стены в темный цвет, а две другие и потолок — в светлый оттенок.

Еще одна хитрость в оформлении комнаты с темными стенами — разместить на их фоне крупногабаритные предметы мебели в таком же оттенке. Например, это может быть стеллаж или обеденный стол. Благодаря цвету они будут сливаться со стенами и сделают пространство визуально легче.

Используйте отражающие поверхности. Это может быть глянцевый кухонный фасад или просто зеркало. Отражающую поверхность располагайте на противоположной стороне от окна. Таким образом естественный свет будет рассеиваться по всей квартире.

Да, декор и здесь может спасти ситуацию. Если сыграете на контрасте и выберете предметы в светлых оттенках. На фоне черной стены выигрышно будет смотреться бежевый диван, светлый текстиль и постеры в белых паспарту.

На обложке: дизайн-проект студии Buro5.