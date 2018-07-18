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Ремонт трехкомнатной квартиры: 5 советов
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Ремонт трехкомнатной квартиры: 5 советов 

Inmyroom 5 часов назад
Фото: Inmyroom
При ремонте трехкомнатной квартиры нужно учитывать интересы всех членов семьи. О том, как это сделать, спросили у эксперта Дмитрия Кулакова.
Для комфортной жизни нужно хорошее естественное освещение, поэтому не стоит дробить пространство на множество маленьких комнат.
Старайтесь делать как минимум один оконный блок на комнату и не возводить громоздких конструкций, препятствующих дневному свету. В самой светлой комнате лучше всего оборудовать детскую.
Предусмотрите несколько групп светильников для разного времени суток и под разные сценарии.
То же касается и розеток с выключателями. Например, в гостиной понадобятся дополнительные розетки для телевизора, колонок и приставок, в детской — для компьютера и настольной лампы, на кухне — подсветка рабочей поверхности, а в спальне — выключатели с каждой стороны кровати.
Перед началом монтажа новой системы отопления или водоснабжения учтите состояние общедомовых коммуникаций. Возможно, понадобится частичная замена стояка или разводка отопления через коллекторный шкаф с индивидуальной подачей воды к каждому радиатору.
Лучше всего установить систему защиты от протечек в мокрые зоны (ванна, санузел), магистральные фильтры очистки воды на вводе от общедомовых стояков ГВС и ХВС.
В мокрых зонах нужна система кондиционирования, приточная вентиляция и хорошая вытяжка. Можно установить систему очистки воздуха, который поступает с улицы.
Например, сейчас очень популярны бризеры, которые не только регулируют температуру, но и дополнительно фильтруют воздух и предотвращают появление плесени.
Лучше сделайте замеры во время ремонта, и только после этого заказывайте основные позиции, например, крупные шкафы и кухни.
Так вы будете уверены, что они точно подойдут по габаритам после завершения штукатурных работ.
На обложке: дизайн-проект студии «Точка дизайна».
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