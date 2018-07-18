Мечты в парижских интерьерах

Влюбленных во Францию людей во всем мире огромное количество. Париж, Лазурный берег, Монмартр и, конечно, Эйфелева башня — эти места давно стали символами и точками притяжения. После недавнего финала Чемпионата мира по футболу эта страна и ее столица, наверняка, прибавила себе фанатов.

Кусочек Парижа теперь можно создать и у себя дома — в Красноярске — благодаря магазинам KERAMA MARAZZI и новой коллекции-2018, которая называется «Мечты о Париже».

Французский акцент в этой коллекции есть и в керамической плитке, и в керамограните, в сантехнике и мебели для ванных комнат.

«В новой коллекции 2018 года «Мечты о Париже» мы запечатлели атмосферу французской столицы. Широкие бульвары, величественные монументы, элегантные парки, традиционные бистро и уютные мансарды на крышах нашли свое отражение в многочисленных сериях керамической плитки, керамического гранита и декоративных элементов», — рассказали в KERAMA MARAZZI.

Стоит отметить, что название новой коллекции — не просто рекламная фишка. Это концепция, которая раскрывается в образах районов, любимых самими парижанами. К примеру, район и одноименная станция метро Берси знакомят нас с широчайшим ассортиментом мини-форматов, а модный квартал Марэ — с эстетикой различных видов и оттенков цемента. Серии Флораль отличаются многообразием растительного декора, а элементы убранства знаменитого театра Опера Гарнье стали основой для ряда классических серий. Роскошный Версаль, воздушный Туари, строгий вариант Клери и красочный Сад Моне — названиями серий просто зачаровываешься, а когда видишь картинку, понимаешь, почему выбрано именно такое наименование.

Яркие детали и особенности районов складываются в уникальный и многогранный облик современного Парижа. Те, кто в этом городе бывал, наверняка, оценят парижский стиль новой коллекции. Если же Париж до сих пор остается в планах или является заветной мечтой, предложение KERAMA MARAZZI точно приблизит поездку.

Кстати, для наглядности в самих магазинах создали интерьеры, так что посмотреть и испытать парижское настроение можно запросто. Оценить коллекцию довольно просто на сайте. Красноярские же дизайнеры и архитекторы смогли приглядеться к «Мечтам о Париже» одними из первых на специальной презентации. Общее мнение таково: стильно, романтично, по-французски элегантно.

Увидеть и приобрести новую коллекцию можно уже сегодня, во всех магазинах KERAMA MARAZZI по адресам:

Красноярск:

ул. Партизана Железняка, 44б;

ул. Вавилова 1 стр. 39, ТК «Атмосфера дома»;

пр. Свободный,44;

ул. Молокова, 66;

ул. 9 мая, 75.

Ачинск:

2-ой микрорайон, 2 Канск:

мкрн. Северный, 22 Лесосибирск:

ул. Горького, 107 фото предоставлены KERAMA MARAZZI

на правах рекламы