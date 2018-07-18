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4 и 5 августа дизайнеров посвятят в тему офисов
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4 и 5 августа дизайнеров посвятят в тему офисов 

Roomble.com 48 минут назад
Фото: Roomble.com
Многие дизайнеры интерьеров предпочитают работать не с домами или квартирами, а с офисами. Всегда приятно создать пространство, в котором людям будет комфортно творить и где они будут получать деньги за свои идеи. Интерьер способствует этому довольно сильно. Но при строительстве коммерческих объектов нужно соблюдать определённые правила. Здесь свои требования к дизайну и эргономике, к технологичности и пониманию пространства.
Именно для того, чтобы разобраться в специфике дизайна офисных интерьеров, была организована конференция Office Build 2018 для профи. Она пройдёт 4-5 августа в пространстве «Весна» по адресу: Спартаковский переулок, д. 2, с. 1.
В течение двух дней здесь выступят 18 экспертов, каждый из которых знает свой способ построения эффективного пространства и имеет реализованный и функционирующий пример. Регистрироваться лучше уже сейчас, поскольку мест мало, а желающих много. Можно будет посмотреть и онлайн, но ведь лучше вживую.
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