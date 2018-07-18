8 популярных ошибок в ремонте квартир: никогда так не делайте!

Ремонт квартиры может преподать нам большой жизненный урок, а то и целую дюжину. Продумывать мелочи следует заранее, ориентироваться в коммуникациях нужно на 100%, иначе вы совершите непоправимые ошибки. Увы, часто желание сэкономить может обернуться настоящей трагедией.

Отсутствие гардеробных и встроенных шкафов

Популярной ошибкой в ремонте квартир можно назвать слишком маленькие прихожие без обустроенной гардеробной системы. Вы удивитесь, но их можно встретить даже в профессиональных проектах. Если организация гардеробной изначально кажется невозможной, профессионалы всегда советуют сделать перепланировку.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Перепланировка пространства под встроенные системы хранения может открыть новые возможности и для других помещений, освободив место для милых сердцу предметов мебели и декора. Пространство не будет выглядеть загромождённым крупногабаритной мебелью, а станет лёгким и воздушным для восприятия.

перейти на профиль

Отсутствие единого стиля

При ремонте квартиры важно учитывать вкусы каждого члена семьи. Но это вовсе не означает, что все комнаты можно оформить в разных стилях. Чтобы не было диссонанса, лучше всего выбрать один стиль, устраивающий всех, и оформить комнаты в разных цветовых гаммах, которые имеют общий знаменатель — беж или белый в качестве основного цвета.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Но всё же не следует применять это правило в оформлении детских комнат. Спрашивая мнение у самых маленьких членов семьи, начинаешь понимать, что правил не существует. А главное, что остаётся учитывать при оформлении детской комнаты, это рост и развитие ребёнка и его увлечения. Пространство в первую очередь должно быть безопасным, функциональным с точки зрения возраста ребёнка, легко поддаваться уборке и только потом быть стильным и не выбивающимся из общей концепции дизайна квартиры.

перейти на профиль

Проектирование кухни самостоятельно

Ещё одной популярной ошибкой в ремонте квартиры можно назвать обустройство кухни без учёта эргономики пространства, то есть просто создание красивой картинки без анализа передвижений хозяйки и её нужд. Чтобы интерьер кухни был удобным, его должен проектировать профессионал.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Не всегда менеджер по кухням поможет сделать ваше пространство идеальным, если вы придёте к нему всего лишь с размерами. Не следует полагаться и на собственный опыт эксплуатации семиметровой кухоньки в квартире. При планировании кухни в помещении общей площадью более 15 метров начинают работать другие принципы эргономики. Здесь следует учитывать и правила дизайна, чтобы пространство не выглядело пустым.

перейти на профиль

Большое количество открытых полок разного типа

Если вы хотите выставить свою коллекцию скульптур, то без этого не обойтись. Но если речь идёт о сувенирах, лучше придумать закрытый вариант хранения, а фото развесить в галерейном формате. Большое количество открытых полок, которые не используются, неизбежно становится местом скопления пыли. В то же время на кухне — там, где стоит постоянно используемая посуда, — такой проблемы нет.

Отсутствие розеток для фена и электрических приборов в ванной

Стоит подумать о том, что розетки в ванной комнаты тоже нужны — в разных местах и на правильном расстоянии от предметов мебели и пола. Подумайте, как вы будете пользоваться феном, а ваш муж — электрической бритвой.

Отсутствие диммеров для светильников

Диммеры — это настоящее изобретение века! Они позволяют регулировать уровень яркости любой лампы в вашем доме, что актуально для любой комнаты — гостиной, спальни и особенно детской.

Экономия на тёплом полу или отсутствие на нём таймеров

Тёплый пол может стать истинным спасением для того, кто хочет чувствовать максимальный комфорт в своей квартире, а не ходить зимой, как американцы, в тёплых носках и обуви по квартире. Качественный тёплый пол обязательно должен быть с таймерами, чтобы он сам включался за час-два перед вашим пробуждением.

Не идеально ровные стены в комбинации с мебелью на заказ

Если вы измеряете определённые ниши, проёмы и стены для мебели на заказ, но стены у вас не идеально ровные, вас ждёт большущий сюрприз. Установить туда идеальный шкаф-купе стоимостью 150 тысяч рублей не получится, потому что вы сэкономили 5 тысяч рублей на качественном выравнивании стен. А если выравнивать их уже после того, как шкаф-купе привезли, то размеры уже будут совсем другие.

Статьи по теме Самые страшные ошибки при строительстве деревянного дома Если с вашим интерьером что-то не то: исправляем основные ошибки Ошибки в дизайне, которые могут стоить вам нервов и здоровья Эти ошибки делал каждый: 15 табу в декоре

Читайте также:

Стили дизайна интерьера: 10 модных направлений

Ремонт малогабаритной квартиры: 7 важных вещей

30 фото модных идей для ремонта спальни