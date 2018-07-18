Патио: один из модных элементов ландшафтного дизайна

Родом классическое патио — из средиземноморья. Внешне здание представляло собой прямоугольник или квадрат с площадкой, вымощенной внутри терракотовой плиткой. Владельцы патио предпочитали проводить в нем время, свободное от работы, и собираться всей семьей на вечерние чаепития. Здесь же встречали гостей.

Такая любовь именно к этой части дома не удивительна, поскольку прохладу и тень в патио обеспечивали стены, а над головой — открытое голубое небо. Чаще всего патио оформлялось как простое жилое помещение. Внутри расставлялась плетеная мебель и обеденные уголки. Гармонично дополняли картину декоративные цветы в кадках и горшках. Нередко в патио обустраивались небольшие искусственные прудики и фонтаны. Словом, патио представляло собой просторную комнату под открытым небом. В России классическое патио встречается крайне редко, поскольку не позволяют климатические условия и архитектура имеет свои особенности. Однако идея обустройства уютного тенистого уголка не оставляет равнодушными всех владельцев загородных домов, поэтому в экстерьер включается современный вариант патио.

Форма этой части дома всегда зависит от архитектуры всего здания. Если патио выполнено в виде буквы «П», а с трех сторон — стены, такое здание можно считать классическим. Однако чаще всего под патио подразумевают мощеную площадку перед домом. Планируя обустроить уютный уголок, необходимо отталкиваться от его предназначения. В этой части дома можно установить небольшой диванчик, кресла и кофейный столик. Особой популярностью у владельцев патио пользуется подвесной гамак, расположенный в тени. Если в патио планируется встречать гостей, здесь должно быть несколько диванов, много кресел и стульев. Также стоит предусмотреть зону для чаепития. Установив в патио мангал и небольшой обеденный уголок, его можно использовать как место для обедов.

Вариантов оформления патио множество, однако, стоит обратить внимание на обязательные элементы, которые должны присутствовать. Прежде всего это — декоративные растения, небольшой фонтан и прудик. Цветы можно подвесить на стены или балки, расставить в помещении на подставках различной высоты, а фонтанчик оборудовать на одной из примыкающих к патио стен. Крыша в классическом патио не предусмотрена, однако в виде исключения она может быть стеклянной либо иметь ажурные перекрытия с вьющимися по ним растениями. В качестве мебели для открытых патио чаще всего используется деревянная, покрытая лаком, пластиковая или металлическая мебель. Словом, та, которая устойчива к влаге. В случае закрытых пространств, выбор значительно расширяется.

Если вы любите отдыхать на солнце, выбирайте южную или западную стороны для обустройства патио. Восточная сторона идеально подойдет «жаворонкам». Размещая площадку в северной части участка, не забудьте высадить надежные тенелюбивые растения — рододендрон, самшиты, хосты, пихту, тисс, бальзамины.