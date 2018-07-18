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Новинки выставки FTK: стильная бытовая техника для современной кухни
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Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Новинки выставки FTK: стильная бытовая техника для современной кухни 

Salon.ru 58 минут назад
Фото: Salon.ru
1. Вытяжка Smart DecoВытяжка Smart Deco от Franke сочетает в себе красочный дизайн и широкий спектр функций. «Капюшон» вытяжки — в 7 цветах.2. Вытяжка OdetteВытяжка Odette из серии F–Light с новой технологией Airline — это настоящая система «виртуального воздуховода».3. Индукционная плита NikolaTesla HPИндукционная плита NikolaTesla HP со встроенной автоматической вытяжкой.4. Коллекция бытовой техники Dolce&Gabbana для SmegКоллаборация двух ярких брендов дала
ошеломительный результат — бытовая техника из новой коллекции граничит с  арт-объектом.
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