Новинки выставки FTK: стильная бытовая техника для современной кухни

1. Вытяжка Smart DecoВытяжка Smart Deco от Franke сочетает в себе красочный дизайн и широкий спектр функций. «Капюшон» вытяжки — в 7 цветах.2. Вытяжка OdetteВытяжка Odette из серии F–Light с новой технологией Airline — это настоящая система «виртуального воздуховода».3. Индукционная плита NikolaTesla HPИндукционная плита NikolaTesla HP со встроенной автоматической вытяжкой.4. Коллекция бытовой техники Dolce&Gabbana для SmegКоллаборация двух ярких брендов дала

ошеломительный результат — бытовая техника из новой коллекции граничит с арт-объектом.