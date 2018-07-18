Натяжные потолки: что это и как заказать 

Справочная информация.
Что такое натяжной потолок
Натяжные потолки — способ отделки с использованием натянутого полотна, которое предварительно разогревается и заправляется в каркас.
Отличия натяжного от обычного потолка:
— идеально ровное покрытие
— минимальный монтажный мусор
— время установки — 1 день
— экологически чистые материалы
— скрывают недостатки и неровности плит
— не зависят от изменений в конструкции здания
— широкий выбор декора
Использование ПВХ ткани делает потолки уязвимыми для механических воздействий, а также температур выше 65 С.
Натяжные потолки — универсальный элемент интерьера. В жилых помещениях предпочтительнее выбрать матовую поверхность, в гостинной — глянцевую. Глянцевые полотна зрительно низкую или маленькую комнату. Влагоустойчивость дает возможность использовать натяжной потолок в ванне и на кухне.
Также среди заказчиков популярны следующие типы натяжных потолков:
Звездное небо — за счёт установки в полотно светодиодных светильников или оптоволоконных световодов, на потолке проявляется эффект звездного загородного неба, особенно хорошо такую конструкцию устанавливать в спальню или в детскую.
С фотопечатью — способны помочь в преображении даже самого скучного интерьера в интересную, яркую и необычную обстановку. Это очень простой, недорогой и эффективный способ создать индивидуальность помещения.
Двухуровневые — такие конструкции имеют индивидуальную систему освещения под каждое помещение, что позволяет сделать его светлым, комфортным и с уникальным ощущением от пребывания.
Помимо натяжных полотен из ПВХ, применяют тканевые бесшовные пленки. Благодаря отсутствию швов, последние часто используют при монтаже потолка в больших помещениях.
Как выбрать компанию по установке натяжного потолка
При выборе компании по установке натяжного потолка обратите внимание на:
1. Оперативность выполнения работ. В среднем установка компанией в Москве занимает 3-4 часа 3. Стоимость работ. Цена складывается из стоимости материала, монтажных работ, расходных материалов, площади помещения. Стоимость также зависит от количества осветительных приборов и типа полотна. 4. Наличие собственного производства — гарантия качественного монтажа. 5. Доступность материала, в том числе сотрудничество с зарубежными поставщиками. 6. Срок работы на рынке.
Заказать установку натяжного потолка в Москве можете в компании Госпотолок — здесь соблюдаются все стандарты качества и имеется собственное производство.