Натяжные потолки: что это и как заказать

Справочная информация.

Что такое натяжной потолок

Натяжные потолки — способ отделки с использованием натянутого полотна, которое предварительно разогревается и заправляется в каркас.

Отличия натяжного от обычного потолка:

— идеально ровное покрытие

— минимальный монтажный мусор

— время установки — 1 день

— экологически чистые материалы

— скрывают недостатки и неровности плит

— не зависят от изменений в конструкции здания

— широкий выбор декора

Использование ПВХ ткани делает потолки уязвимыми для механических воздействий, а также температур выше 65 С.

Натяжные потолки — универсальный элемент интерьера. В жилых помещениях предпочтительнее выбрать матовую поверхность, в гостинной — глянцевую. Глянцевые полотна зрительно низкую или маленькую комнату. Влагоустойчивость дает возможность использовать натяжной потолок в ванне и на кухне.

Также среди заказчиков популярны следующие типы натяжных потолков:

Звездное небо — за счёт установки в полотно светодиодных светильников или оптоволоконных световодов, на потолке проявляется эффект звездного загородного неба, особенно хорошо такую конструкцию устанавливать в спальню или в детскую.

С фотопечатью — способны помочь в преображении даже самого скучного интерьера в интересную, яркую и необычную обстановку. Это очень простой, недорогой и эффективный способ создать индивидуальность помещения.

Двухуровневые — такие конструкции имеют индивидуальную систему освещения под каждое помещение, что позволяет сделать его светлым, комфортным и с уникальным ощущением от пребывания.

Помимо натяжных полотен из ПВХ, применяют тканевые бесшовные пленки. Благодаря отсутствию швов, последние часто используют при монтаже потолка в больших помещениях.

Как выбрать компанию по установке натяжного потолка

При выборе компании по установке натяжного потолка обратите внимание на:

1. Оперативность выполнения работ. В среднем установка компанией в Москве занимает 3-4 часа 3. Стоимость работ. Цена складывается из стоимости материала, монтажных работ, расходных материалов, площади помещения. Стоимость также зависит от количества осветительных приборов и типа полотна. 4. Наличие собственного производства — гарантия качественного монтажа. 5. Доступность материала, в том числе сотрудничество с зарубежными поставщиками. 6. Срок работы на рынке.

Заказать установку натяжного потолка в Москве можете в компании Госпотолок — здесь соблюдаются все стандарты качества и имеется собственное производство.