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Антиквариат из Европы задержали на Московской областной таможне
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Антиквариат из Европы задержали на Московской областной таможне 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Более 3,5 тонн предметов интерьера, среди которых был антиквариат, задержали на Московской областной таможне, среди незадекларированных предметов — картины, мебель, посуда, люстры из Франции, Италии, Турции, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.
«На Московской областной таможне при досмотре фуры, следовавшей из Литвы, обнаружено более 180 незадекларированных предметов для украшения интерьера общим весом более 3,5 тонн, в том числе антикварные вещи. На части товаров отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении.
Среди незадекларированных предметов — картины, мебель, посуда, люстры из Франции, Италии, Турции. Сотрудники таможни предполагают, что 125 предметов являются культурными ценностями.
«В частности, стоимость одной из картин в обнаруженной партии может составлять около 50 тысяч долларов США (более 3 миллионов рублей). При этом указанная в декларации стоимость всей партии товара составляет около 17 тысяч долларов США», — добавляется в сообщении.
На предметы, которые могут представлять культурную ценность, наложен арест. Они направлены на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России. По результатам исследования может быть возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере.
Кроме того, были возбуждены два дела об административных правонарушениях: по части 1 и части 3 статьи 16.2 КоАП России («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Ведется расследование, в ходе которого будет установлена точная стоимость товаров и доначислены таможенные платежи и штрафы.
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