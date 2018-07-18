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Тысяча и одна ночь: марокканские мотивы в новой коллекции Marc Cain
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Тысяча и одна ночь: марокканские мотивы в новой коллекции Marc Cain 

Harper’s Bazaar 44 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Бренд Marc Cain представил в Берлине новую весенне-летнюю коллекцию, вдохновением для которой стал волшебный Марракеш. Городу «Тысячи и одной ночи» посвятил коллекцию не один дизайнер. Шоу Marc Cain было стилизовано под риаду — старинный марокканский дом или дворец с большим внутренним садом и фонтаном. Золотой подиум украшали восточные орнаменты, а модели выходили через традиционные ажурные двери. Коллекция следующего лета выполнена в ярких цветах: особенно выделяются золотой, бирюза и белый. Оборки и кружево — обязательные элементы женственных струящихся платьев. Многослойность восточных образов дизайнер Карин Вайт обыграла, добавив к однотонным лукам драпировку, и в сочетании кружева и органзы. Аксессуары тоже передавали африканскую тематику всей коллекции: Карин выбрала массивные серьги, сложные тюрбаны и цветные ободки.
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