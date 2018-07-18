Уют и комфорт: интерьер загородного дома в духе нестареющей классики

«При создании дома или интерьера я придерживаюсь одного правила: не нужно ничего нарочитого и вычурного, ничего чрезмерного, — говорит Нина Прудникова. — Необходимы лишь уют, комфорт и красота. Можно использовать любые классические или современные приёмы, принципы компоновки, практику создания интерьеров предшествующих поколений, но при этом отбирать только лучшее, только то, что соотносится с понятием красоты, уместности и целесообразности в данном, конкретном случае. Этот дом продолжает наши изыскания в области построения объёма на достаточно большой территории».

«При его проектировании мы использовали концепцию протяжённого на плоскости дома, опробованную в других объектах, — продолжает автор проекта. — Плоскостная композиция кажется нам интересной, создающей уют, хороший, человеческий масштаб. Во многом она выбрана и из-за удобства, чтобы, живя в доме, хозяевам не приходилось много передвигаться по лестницам, ведь с возрастом, согласитесь, делать это становится всё сложнее. К тому же в Переделкине все здания невысокие и скромные внешне, поэтому мы, как и владелец, не хотели, чтобы дом выбивался из концепции посёлка, а стремились к тому, чтобы он смотрелся естественно и гармонично на их фоне».

Дом двухэтажный, но за счёт того, что в отдельных местах (в зоне кухни–столовой, гаража, приватных помещений) имеет разную высоту, постройка в целом выглядит невысокой, приземистой и в то же время масштабной. Основа планировочного решения — анфиладность. Она не только обеспечивает свободное пе­ремещение, но и создаёт эффектные видовые перспективы, раскрывает пространство.

«Интересным, на наш взгляд, является то, что в гараже сделано панорамное окно, и, попадая в помещение, человек видит не глухую стену, а зелёную лужайку».

«Второй момент: так как дом довольно длинный, мы организовали сквозной проход из парадной, въездной части во внутреннюю, на участок, — отмечает Нина Прудникова. — В его оформлении важную роль играет световой фонарь на потолке. Благодаря такому приёму кажется, что идёшь по террасе с навесом».

Автор проекта резюмирует: «При проектировании загородных домов приоритетом для меня выступают природа и ландшафт. Здание, хозяйственные постройки, забор должны существовать в гармонии с ними. Идея распластанности сооружения, его слияние с природой, натуральные материалы — это то, к чему, на мой взгляд, необходимо приближаться».