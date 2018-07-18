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Таможенники в Подмосковье задержали следовавшую из Литвы фуру с антиквариатом из Европы
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Таможенники в Подмосковье задержали следовавшую из Литвы фуру с антиквариатом из Европы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московской областной таможни задержали фуру из Литвы, в которой обнаружено более 180 незадекларированных предметов интерьера из Европы, в том числе предметы антиквариата. Об этом в среду сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
"На Московской областной таможне при досмотре фуры, следовавшей из Литвы, обнаружено более 180 незадекларированных предметов для украшения интерьера общим весом более 3,5 тонны, в том числе антикварные вещи.
Среди незадекларированных предметов — картины, мебель, посуда, люстры из Франции, Италии, Турции", — говорится в сообщении.
Сотрудники таможни предполагают, что 125 предметов являются культурными ценностями. Указанная в декларации стоимость всей партии товара составляет около $17 тыс. (более 1 млн рублей), тогда как стоимость только одной из обнаруженных в партии картин может составлять около $50 тыс. (более 3 млн рублей).
Предметы, которые могут представлять культурную ценность, направлены специалистам ФТС на экспертизу, на них наложен арест. «По результатам исследования может быть возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере», — отмечается на сайте. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях.
"Ведется расследование, в ходе которого будет установлена точная стоимость товаров и доначислены таможенные платежи и штрафы", — говорится в сообщении ФТС.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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