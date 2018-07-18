12 способов обновить интерьер без ремонта

Ремонт — дело полезное, но не самое благодарное. Он, как большой океанский спрут, высасывает силы, эмоции, деньги и время. Да и оставляет после себя порой не самый лучший результат. Что же делать, если затевать работы с цементом, перфоратором и бригадой мастеров нет никакого желания, а старый интерьер, мягко говоря, поднадоел? Для таких случаев в рукаве у дизайнеров припрятано несколько трюков, помогающих легко изменить хоть одну комнату, хоть всю квартиру — от кухни до спальни. Итак, вот лучшие из них.

Создайте открытое пространство

“Но как же это сделать, не снося стены?” — спросите вы. Поспешим обрадовать: намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Для начала посмотрите на свою мебель и определите, какие предметы выглядят особенно громоздко. Попробуйте убрать часть из них или расставьте их вдоль стен, чтобы оценить, какая планировка позволит открыть наибольшее пространство.

Если в интерьере есть мебель, без которой не обойтись (например, шкафы или витрины), подумайте о том, чтобы перекрасить ее в теплые светлые цвета — таким образом она станет менее заметной (да здравствует обман зрения!).

Еще один трюк, который создает иллюзию открытого пространства, — это зеркала. Повесьте их напротив окон — так свет будет отражаться, заполняя все помещение.

В вашей квартире есть столовая-гостиная, в которой вы никогда не едите? Как насчет того, чтобы переоборудовать ее в уютный домашний офис, кабинет или библиотеку с местом для чтения? Этот прием поможет оптимизировать пространство, а заодно вы получите совершенно новую комнату без грязи и ремонта.

Сделайте перестановку мебели

Если вынести мебель не получается, попробуйте поменять предметы местами. Часто наш глаз замыливается из-за того, что вещи многие годы стоят в определенном порядке. Пожалуй, это главная причина, по которой интерьер спустя некоторое время начинает наводить на нас вселенскую тоску. Верите вы или нет, но простая перестановка поможет изменить ставший привычным визуальный ряд и взглянуть на пространство по-новому. Попробуйте сместить акценты. Диван стоял у стены? Поставьте его в центр. Кресло зажато в углу? Переместите его ближе ко входу.

Замените обивку мебели

Замена обивки — прекрасный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель, а заодно проявить свой творческий потенциал, ненадолго переквалифицировавшись в дизайнера. Отдав мебель на перетяжку, вы можете попросить мастеров повторно набить подушки, перекрасить ножки и привести в порядок все сломанные части. Только подойдите со всей серьезностью к выбору цвета, текстуры и узора — в идеале они должны соответствовать новому стилю, который будет царить в вашем интерьере, а не противоречить ему.

Заведите в доме как можно больше растений

Не то чтобы этот вариант заменял ремонт, но появление цветов в доме быстро и просто изменит и обстановку, и интерьер. Зеленый цвет освежает практически любую цветовую гамму, плюс ко всему растения добавляют кислород и удаляют токсины из воздуха.

Вы также можете выбрать аксессуары с изображениями, вдохновленными природой: подушки, украшенные вышивкой из цветов, мыльницы в виде морских раковин и кораллов, скатерти с листьями.

Украсьте стены фотографиями или репродукциями

Голые стены смотрятся скучно — если вы хотите внести изменения в интерьер, попробуйте украсить их репродукциями знаменитых картин или фотографиями, которые придадут хоть ванной, хоть спальне изюминку, при этом не занимая драгоценную площадь. Не нужно ограничиваться определенными размерами и формами. Хотите повесить круглое панно? Пожалуйста! Нравятся яркие коллажи? Нет ничего проще!

Поиграйтесь с освещением

Освещение может полностью изменить настроение вашего дома. Плохо освещенная комната выглядит маленькой, темной и тесной, а ярко освещенная — открытой, воздушной и приветливой.

Есть множество способов разнообразить интерьер вашего дома при помощи светильников. Поместите пару высоких торшеров в темные углы помещения и наблюдайте, как оно оживает. Разместите лампы по бокам стола, чтобы придать дому уют.

Если вам хочется чего-то совсем уж нетипичного, обратите внимание на необычные светильники, в том числе и на люстры причудливых форм. Конечно, чтобы установить их, может потребоваться помощь электрика, но в то же время замена потолочного светильника намного проще ремонта.

Поменяйте ручки на шкафах и выдвижных ящиках

Ничто не делает интерьер в вашей кухне и ванной комнате более старомодным, чем изношенные и грязные ручки. Да, если вы не меняете их, вы совершаете настоящее преступление, ведь это отличный шанс придать мебели совершенно новый вид.

Существует множество вариантов отделки: бронза, матовый никель, медь и блестящая нержавеющая сталь. С таким количеством предложений на рынке может быть трудно решить, что именно подойдет для вашего дома. Выберите несколько вариантов, а затем посмотрите, какой из них лучше всего смотрится непосредственно в комнате.

Купите новые занавески

Почему-то, задумываясь о переменах в интерьере, многие упускают из виду оформление окон. Люди часто не могут определиться, какие именно занавески хотят, и действуют тремя способами: а) оставляют окна голыми, б) покупают первые попавшиеся шторы, в) устанавливают простые жалюзи.

А между тем окна нужно как следует приукрасить. Даже если из вашей квартиры открывается роскошный вид на горы или океан, а не на соседнюю многоэтажку, не будут лишними красивые римские шторы. Идеально оформленные окна только добавят баллов вашему интерьеру.

Вы можете выбрать любые цвета и фактуры: и легкие полупрозрачные занавески светлых оттенков, и плотные шторы природных цветов. Если вы не можете определиться, посмотрите на цвета, которые есть в вашем интерьере, или выберите занавески в тон стен.

Приобретите ароматизаторы и духи для дома

Новые нотки в воздухе с легкостью помогут изменить впечатления от интерьера дома. Точно так же, как запахи моющего средства или отбеливателя заставляют нас думать, что вещи чистые, различные ароматы создают особое настроение. Например, светлые, цветочные ароматы дарят ощущение свежести и хорошо разместятся в кухне или гостиной, а теплые, мускусные ароматы лучше всего подходят для спальни (особенно в холодное время года). Домашние ароматизаторы, такие как диффузоры или свечи, стремительно набирают популярность. Выбор их велик и огромен, поэтому не упускайте шанс попробовать что-то новое.

Наведите порядок в ванной

Ванная — одна из самых маленьких комнат в доме, поэтому, оформляя ее интерьер, нужно уделить особое внимание вопросу хранения. Продуманная мебель в данном случае спасет от беспорядка. Подумайте, удастся ли вам разместить в комнате шкафчик или повесить полки, не жертвуя драгоценными квадратными метрами. Избавьтесь от тысячи баночек и бутылочек с косметическими средствами, и ваша ванная комната станет чище, свежее и просторнее.

Покрасьте обеденный стол

Нет, если в вашей кухне стоит антикварный или дорогущий стол из красного дерева, то лучше его не трогать. Но если он старый, потрепанный и выглядит так, как будто прошел огонь, воду и медные трубы, пора взять в руки баночку краски. Выбирайте светлые нейтральные цвета — они придают ощущение свободного пространства.

Приведите в порядок шкафы на кухне

Конечно, если бюджет позволяет лишние затраты, вы можете обновить мебель на кухне, купив новый гарнитур, но чаще всего можно обойтись и без этого. В зависимости от состояния деревянных деталей вы можете сразу окрасить свои кухонные шкафы или предварительно выровнять и подклеить их. Краска мгновенно освежает внешний вид дома. Например, шкафы белого цвета зрительно увеличат комнату и надолго останутся в моде.

Еще один вариант декора старых кухонных шкафов — их оклейка самоклеющейся пленкой или обоями. Однако эти средства не так долговечны.