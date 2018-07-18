Дому Наркомфина в центре Москвы вернут исторический облик

В легендарном доме Наркомфина на Новинском бульваре начинается второй этап реставрации. Здание уже освободили от пристроек, и стали видны его колонны, создающие эффект парения над землей. Теперь специалисты приступают к внутренней отделке.

Легендарный дом Наркомфина, шедевр советского конструктивизма, пока скрыт за фасадной сеткой — здание переживает долгожданную реконструкцию. Памятник архитектуры разрушался последние 20 лет.

"Такие объекты нужно сохранять всеми силами. Это вообще для нас, для москвичей, для всего мира, большая радость, что дом обретает свою жизнь. Дом-пароход, дом-корабль, как его называли", — говорит москвовед Елена Неганова.

Дом Наркомфина создавал Моисей Гинзбург , основоположник советского конструктивизма. А проект реконструкции подготовил его внук — архитектор Алексей Гинзбург . Исторический облик постройке возвращают с учетом мельчайших деталей.

"Этот дом стоял на колоннах, и сейчас мы вернули его к тому состоянию, которое было в 30-м году, то есть 80 лет назад. Сейчас мы собираемся аккуратно расчищать эти колонны, потому что тут их оригинальный цвет, оригинальная поверхность", — показывает архитектор Алексей Гинзбург, внук архитектора Моисея Гинзбурга.

Первые жители дома — партийная номенклатура, работники Народного комиссариата финансов. На верхнем этаже жил и сам нарком Николай Милютин . Квартиры-ячейки состояли из нескольких уровней: отдельно маленькая спальня, гостиная и небольшая кухня. Историческую планировку сохранят.

Гинзбург задумывал дом Наркомфин как дом «переходного типа» от буржуазного уклада жизни к коммунистическому. Идеальное сочетание частного и общего: два корпуса — жилой из 50 квартир и коммунальный, где находился детский сад, клуб и общая столовая.

"В настоящее время ведется серьезная работа по инженерным системам. Причем спроектированы они таким образом, чтобы пройти по тем же коммуникациям, поскольку архитектором они были очень хорошо продуманы", — объясняет Сергей Мирзоян , первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

"Это один из самых ярких объектов конструктивизма в Москве. Нам, безусловно, нельзя терять этот пласт архитектурного облика Москвы. Москва вообще город многослойный, но конструктивизм в нем играет важнейшую роль именно в архитектуре 20 века", — рассказывает москвовед Юлия Дмитрюкова.

Фасаду Наркомзема вернут исторический цвет — приглушенный красный, ближе к розовому. Отремонтируют кровлю и по историческим чертежам восстановят оконные рамы. Работы завершат осенью этого года.