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Детские соки «Точно-Сочно» в новой веселой упаковке
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Детские соки «Точно-Сочно» в новой веселой упаковке 

ИнформУпак 1 час назад
Перед дизайнерами была поставлена задача — повысить узнаваемость продукта, как части бренда «DADA». Центральный элемент дизайна коробочек с соком — веселые персонажи, которые стали частью названия «Точно-Сочно», в сочетании с яркими цветам и изображениями фруктов они позволяют всей линейке способствовать созданию веселого настроения. При этом сохранены и элементы оформления соков «DADA». Всего в линейке представлены пять разных вкусов. Основными потребителями этого продукта являются дети, такая яркая и интересная упаковка способна донести до них всю пользу натуральных продуктов.
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