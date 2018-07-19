Детские соки «Точно-Сочно» в новой веселой упаковке

Перед дизайнерами была поставлена задача — повысить узнаваемость продукта, как части бренда «DADA». Центральный элемент дизайна коробочек с соком — веселые персонажи, которые стали частью названия «Точно-Сочно», в сочетании с яркими цветам и изображениями фруктов они позволяют всей линейке способствовать созданию веселого настроения. При этом сохранены и элементы оформления соков «DADA». Всего в линейке представлены пять разных вкусов. Основными потребителями этого продукта являются дети, такая яркая и интересная упаковка способна донести до них всю пользу натуральных продуктов.