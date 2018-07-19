Дизайн маленького санузла: 7 идей российских дизайнеров

Как наши дизайнеры оформляют крохотные ванные комнаты? Рассказываем и показываем вместе с экспертами OBI.

Контрастная отделка актуальна даже для небольших помещений. Например, в этом санузле площадью 3,7 квадратного метра дизайнер Юлия Веселова оформила стены керамогранитом светло-бежевого цвета и выбрала для контраста темно-синюю краску.

Такой прием позволил дизайнеру визуально увеличить пространство и зонировать его.

Колеровка краски — непростой процесс. Часто итоговый цвет отличается от того, который вы выбрали в каталоге. Поэтому лучше доверить дело профессионалам. В сети гипермаркетов OBI эту услугу оказывают совершенно бесплатно: можно колеровать краску в любой понравившийся оттенок.

Но благодаря светлой глянцевой плитке на стенах и цветному акценту с узором азулежу санузел площадью 2,6 квадратного метра совсем не выглядит тесным.

Также дизайнерам бюро «Общая площадь» удалось разместить на небольшой площади раковину с системой хранения и даже водонагреватель — в нише над инсталляцией унитаза.

Для оформления своей небольшой квартиры дизайнер Надя Зотова исключила такие типичные приемы, как светлая отделка и отсутствие яркого декора. Но один стандартный способ все же использовала — зеркала.

В маленьком санузле есть целых три зеркала: два — над раковиной, и одно — над унитазом. Они помогают создать иллюзию большого пространства.

Как разместить в маленькой ванной всю сантехнику и оставить место для стиральной машины? Дизайнер Марина Саркисян просто заменила ванну душевой, и оставила мини-раковину. Только после этого у нее получилось вместить стиральную машину.

Дизайнер Никита Зуб знает все о маленьких квартирах и о том, как выжать из них максимум. Например, в санузле маленькой однушки он поставил раковину на стиральную машину. Так у него получилось сэкономить площадь.

Встроенная ниша — удобное решение. Там можно хранить полотенца, косметику и другие аксессуары без потери квадратных метров. Такого же мнения придерживается дизайнер Валерия Белоусова. В своем проекте сталинки, где площадь санузла всего 3 квадрата, она сделала ниши со стеклянными полками.

Дизайнер Анна Веретенникова использовала эффектные обои с тропическим принтом и необычные решения. Например, отдельностоящую ванну и ширму, которая одновременно зонирует комнату и заменяет шторку для ванны. В итоге 4-х метровый санузел в сталинке изменился до неузнаваемости.

На обложке: дизайн-проект Юлии Калеми.