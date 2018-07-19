Удачная переделка старой квартиры в «брежневке»

Двушку в блочном доме, построенном в 1975 году, дизайнер Анна Смолякова превратила в современное пространство для молодой женщины за счет минимальной перепланировки и интересного художественного решения.

Квартиры в домах середины семидесятых, — не подарок для дизайнера. Несущая стена, отделяющая кухню от комнаты, не позволяет внести в изначальную планировку какие-либо изменения. Невысокие потолки создают ощущение тесного и душного пространства. Никаких подсобных помещений, кроме антресолей в коридорчике — советский человек должен был не накапливать вещи, а строить коммунизм.

Молодой хозяйке, которая увлекается спортом и любит фотографировать, хотелось, чтобы в квартире было достаточное количество мест хранения, но при этом она не выглядела бы перегруженной шкафами. В ванной нужно было найти место для стиральной машины, а вот от спальни с полноценной кроватью она решила отказаться в пользу раскладного дивана в одной из комнат.

Первым делом дизайнер Анна Смолякова провела небольшую перепланировку: перенесла дверной проем в комнате, которая будет играть роль спальни. Это позволило установить с обеих сторон стены два шкафа: первый, со стороны прихожей, предназначен для хранения верхней одежды, второй, в комнате — для повседневной.

Отжившие свое антресоли в коридорчике были демонтированы, напротив санузла удалось вместить хозяйственный шкаф, необходимый хозяйке. Компактная стиральная машина вписалась в небольшую ванную комнату за счет перенесенной к центру двери.

По первому образованию дизайнер Анна Смолякова — художник-стилист (специализация — орнамент). Поэтому в этом интерьере так много выразительных принтов и насыщенного цвета. «Зигзагообразный рисунок обоев под названием шеврон — символический защитник дома, — рассказывает Анна. — Кроме того, он объединяет общую колористику гостиной».

В обстановке много винтажных предметов. Кресла и столики создавались в те же годы, когда строилась эта квартира, и рассчитаны как раз на такие низкие потолки и небольшие комнаты. А теплые охристые тона и «африканский» зигзагообразный орнамент вносят в квартиру солнечное настроение и радуют хозяйку квартиры и ее гостей.

Холл Отделка: флизелиновые обои, Loymina Satori 2 Напольное покрытие: керамическая плитка Мебель: стул и консоль — винтаж, шкаф сделан столяром, зеркало, ИКЕА

Гостиная Отделка: обои, Сandice Olson; краска, Serwin Williams Напольное покрытие: паркетная доска, HDF Hardy Мебель: диван Geniuspark (Россия); кожаное кресло, банкетка и журнальный столик — винтаж; консоль, Teak House Освещение: настольная лампа, Eichholtz Ковер: ИКЕА Текстиль: подушки, Repeatstory Декор: Barcelona Design, HappyCollection, графика и керамика московских и питерских авторов

Спальня Отделка: обои, Thibaut Напольное покрытие: паркетная доска, HDF Hardy Мебель: комод и письменный стол, ИКЕА, диван, Geniuspark Освещение: настольная лампа-обезьяна, Eichholtz Ковер: Barcelona Design

Кухня Отделка: флизелиновые обои, Loymina Satori 2 Напольное покрытие: керамическая плитка Мебель: обеденный стол, ИКЕА; стулья, винтаж из Европы; гарнитур «Зов» Бытовая техника: Bosch Смеситель: Blanco Mida

Ванная комната Отделка: плитка Санфаянс: чугунная ванна, отреставрированная акрилом Смесители: Kludi Zenta