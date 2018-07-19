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Heimtextil Russia запускает конкурс на лучшую коллекцию принтов домашнего и интерьерного текстиля
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Heimtextil Russia запускает конкурс на лучшую коллекцию принтов домашнего и интерьерного текстиля 

Inmyroom 42 минуты назад
Фото: Inmyroom
Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера Heimtextil Russia приглашает дизайнеров и дизайн-студии принять участие в Премии текстильного дизайна Heimtextil Russia.
Правила участия просты: конкурсантам нужно создать и загрузить на портал коллекцию принтов для домашнего и интерьерного текстиля в стиле Heimtextil 2018/2019. Работы принимаются до 26 августа включительно.
В конце августа жюри Премии определит пять финалистов, которые представят конкурсную коллекцию в виде дизайнерского бука для оценки на выставке Heimtextil Russia 2018. Автор лучшей коллекции получит главный приз: участие со стендом на выставке Heimtextil 2019 во Франкфурте. Принять участие и узнать подробности можно здесь.
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