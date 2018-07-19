10 способов обновить интерьер: советы дизайнера

Хотите обновить интерьер без ремонта? Рассказываем, как это сделать, вместе с дизайнером Никитой Морозовым

Самый простой способ обновить свой дом — переставить то, что у вас уже есть. Начните с размещения всех подвижных аксессуаров — ваз, статуэток, рамок, книг, подушек.

Можно расставить их по цветам или, наоборот, создать яркие и необычные сочетания.

Добавьте в интерьер торшеры и настольные лампы — они будут уместны в каждой комнате.

Приобретите новый светильник для спальни в интересном цвете или установите подсветку за зеркалом в ванной. На кухне или в столовой замените старые светильники на современные подвесы.

Воспользуйтесь сезонным выбором растений и цветов, не требующих сложного ухода. В интерьерах с высокими потолками эффектно смотрятся декоративные деревья в больших вазонах.

Они могут сильно преобразить пространство: создать ощущение простора даже в небольшой комнате и сделать ее более светлой.

А еще они хороши в качестве акцентов в интерьере. Декоративные зеркала могут украсить пространство над камином, туалетным столиком в спальне или коридоре.

Отличная идея для быстрого обновления. Добавьте картину или фотографию, которая дополнит цветовую гамму вашего дома. Этот прием не только украсит интерьер, но и задаст ему особое настроение.

Например, акцентный ковер нужного оттенка. Его можно положить как в гостиной, так и в спальне. Выбирайте ковер с геометрическим узором или однотонный, но с интересной фактурой.

Текстиль можно найти в любой ценовой категории, а главное — его легко заменить при необходимости.

Бросьте несколько подушек на кровать или диван, экспериментируйте с фактурами и текстурами. Попробуйте необычное сочетание, которое вы еще не включали в свой интерьер.

С их помощью можно подчеркнуть стилистику интерьера, визуально увеличить высотку потолка, добавить ощущение легкости и простора.

Правильно подобранное сочетание цвета или узора ткани может изменить пространство до неузнаваемости. А самое приятное, что на такое обновление не потребуется много времени и сил.

Если вам надоела старая мебель, не спешите ее выбрасывать — старый комод всегда можно перекрасить, а обивку дивана — заменить.

Если комната кажется скучной, попробуйте изменить цвет стен. На это уйдет всего несколько часов, зато вы будете приятно удивлены, как помещение может измениться до неузнаваемости.

На обложке: дизайн-проект KM Studio.