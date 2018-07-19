Что нужно успеть купить до конца распродажи в ИКЕА

До 25 июля в ИКЕА проходит распродажа — можно с существенной выгодой приобрести и кровать, и светильник, и яркие аксессуары. Мы выбрали 10 товаров, которые вам точно понравятся.

Компактный диван на ножках — то, что нужно для небольшой квартиры. А чехол САНГИС с разноцветным геометрическим принтом делает его еще и очень модным. Цена со скидкой: 12 999 рублей. Обычная цена: 15 999 рублей.

Незаменимая вещь для оформления балкона — да и вообще летнего интерьера. Высота этого кашпо — 31 см, поэтому оно подойдет даже для небольшого деревца. Но несмотря на размеры, его будет легко переносить с места на место — по бокам есть удобные ручки. Цена со скидкой: 999 рублей. Обычная цена: 1 999 рублей.

Еще одно удачное решение для малогабаритки: столы можно поставить отдельно или расположить один под другим для экономии места. А за счет нестандартной формы они смотрятся нескучно, несмотря на лаконичный дизайн. Цена со скидкой: 3 999 рублей. Обычная цена: 6 999 рублей.

Этот лаконичный светильник сделан по образу и подобию ламп, которые раньше использовали на фабриках и в театрах. Можно дополнить другими светильниками этой серии — так вы оформите интерьер в едином стиле и создадите разные сценарии освещения.

Цена со скидкой: 3 999 рублей. Обычная цена: 4 999 рублей.

Не только стильный, но и очень удобный стул — у него эргономичная форма спинки и сиденья, а благодаря саморегулирующимся пластиковым вставкам в ножках он очень устойчив. Кстати, сиденье обработано особым образом и не скользит. Бонус: эти стулья легко штабелируются.

Цена со скидкой: 2 899 рублей. Обычная цена: 3 399 рублей.

Очень функциональное зеркало: во-первых, крепится на стене и не совсем не требует места. Во-вторых, регулируется так, как вам нужно. В-третьих, на одной стороне — увеличительное зеркало, с которым удобно наносить макияж.

Цена со скидкой: 499 рублей. Обычная цена: 599 рублей.

Это не просто кровать, а дополнительное пространство для хранения: под спальным местом находятся 6 больших ящиков, которые закрываются плавно и бесшумно благодаря доводчикам. А нейтральный белый цвет и отсутствие массивного изголовья — залог того, что кровать впишется в любой интерьер.

Цена со скидкой: 21 999 рублей. Обычная цена: 29 999 рублей.

Минималистичный стеклянный графин из слегка тонированного стекла точно пригодится вам в жаркие летние дни. Используйте его для воды или лимонадов — а еще, конечно, как стильный аксессуар, который украсит кухню.

Цена со скидкой: 199 рублей. Обычная цена: 399 рублей.

Диван и кровать в одном предмете — ФИРЕСДАЛЬ поможет вам сэкономить место. Чтобы превратить кушетку в удобный диван, достаточно просто дополнить ее мягкими подушками. А если выдвинуть основание и положить матрас, она станет двуспальной кроватью.

Цена со скидкой: 16 999 рублей. Обычная цена: 19 999 рублей.

Да, мы знаем, что это детская подушка. Но все-таки предлагаем отважиться дополнить ей диван, например, в гостиной — даже если у вас нет детей. Потому что лето — время хотя бы ненадолго забыть о серьезности, посмеяться над собой и сказать «да» ярким краскам и забавным принтам. Цена со скидкой: 329 рублей. Обычная цена: 399 рублей.