5 самых красивых особняков императорского Петербурга, о которых вы еще не слышали

Наш город — настоящая сокровищница чудом уцелевших во время революций и блокады шедевров архитектуры. С помощью блогера и руфера Никиты Мурузина мы составили гид по самым роскошным зданиям Петербурга, в которых на протяжении нескольких веков сохраняется старинная живопись на стенах, лепнина, скульптуры и камины.

Усадьба Жерновка

Ириновский проспект, дом 9 Здание у притока реки Охты было построено в 1794-1796 году. Автором проекта считается Джакомо Кваренги, и хотя у историков нет уверенности на этот счет, в музее Сфорцеско в Милане сохранился чертеж Кваренги, усадьба на котором очень похожа на Жерновку. За XIX век усадьба сменила множество именитых владельцев, но к концу столетия постройки устарели и главный дом, который ни разу не реставрировался, пришел в запустение.

В 20-30-е годы XX века усадьба окончательно пришла в упадок, в разоренных помещениях разместили сначала рабочее общежитие, а затем коровник конвойного полка НКВД. В середине 1970-х интерьеры частично восстановила бригада реставраторов Худфонда РСФСР. Из пяти парадных помещений они воссоздали два: центральный бальный зал и хозяйскую спальню. Особняк Монферрана

Наб. р. Мойки, 86–88 Огюст Монферран, автор Исаакиевского собора и Александровской колонны, в 1836 году приобрел дом на набережной Мойки и спустя несколько дней после покупки подал проект перестройки. Первоначальная отделка конца 1830-х годов сохранилась только на дворовой лестнице и примыкающей к ней Золотой гостиной.

Пространство небольшой лестницы украшено лепным декором и искусственным мрамором, фигурами Тритона и Нереиды поддерживающими потолок. В результате недавних расчисток на стенах обнаружили многофигурную роспись. Золотая гостиная выполнена в духе французского барокко. Богатая отделка зала построена на сочетании искусственного мрамора различных оттенков, лепнины, скульптур и живописи. После смерти зодчего вдова продала дом, и он несколько раз менял хозяев.

Отделка Обеденного зала, расположенного в глубине здания, выполнена в неоренессансной манере по проекту архитектора И. А. Фомина в 1912 году для последнего владельца Я. В. Ратькова-Рожнова. В зале сохранились две изразцовые печи первой половины XIX века, оставшиеся от предыдущего интерьера. Стены по периметру украшены пилястрами с керамическими капителями, а на потолке — живописные плафоны «Олимп», «Эдемский сад», «Аполлон и музы» работы художника-декоратора Усеина Боданинского. Особняк Демидовых

Большая Морская улица, 43 Участок с каменным домом на Большой Морской улице был выкуплен владельцем уральских заводов Павлом Демидовым в преддверии его свадьбы с первой красавицей Петербурга — фрейлиной Авророй Шернваль. Особняк перестраивали по проекту Огюста Монферрана, благодаря которому здесь появилась скульптурная группа кариатид и атлантов. Также в создании интерьеров участвовали архитектор Гарольд Боссе и художник-декоратор Антонио Виги.

В парадных помещениях — отделка в стилях рококо и классицизм. Здесь есть скульптурные горельефы, гризайльные росписи, декоративная живопись, бронзовые светильники и мраморные камины.

В отделке одного из залов впервые был использован малахит: здесь он был на камине и стенах, но эта деталь не сохранилась. В 1925 году при заселении в здание Итальянского посольства, материал был демонтирован, вывезен за границу и сейчас находится в запасниках одного из итальянских музеев. Дом Пашкова

Литейный проспект, 39 Дом ротмистра И. В. Пашкова сочетает в себе классические и ренессансные мотивы. В оформлении его фасада впервые в Петербурге была использована открытая кирпичная кладка. Строительством и внутренней отделкой особняка занимался именитый архитектор Гарольд Боссе: присутственные места он оформил в древнегреческом стиле, а фойе, лестницу, проходные галереи и парадные гостиные — в стиле рококо.

В просторном вестибюле у широкой белокаменной лестницы в начале XX в. были установлены статуи двух зубров в натуральную величину скульпторов Г. Р. Зелемана и Р. Р. Баха. Сцена у входа именно в этот дом легла в основу стихотворения Николая Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

Особняк Кочубея

Улица Чайковского, дом 30 Особняк князя Л. В. Кочубея построен по проекту Р. И. Кузьмина в 1840-х годах, оформлением интерьеров занимался зодчий Г. Э. Боссе, из-за чего появился контраст между монументальным, несколько суровым ренессансным фасадом и насыщенной барочной отделкой. Первоначальный вид сохранили фойе, парадная лестница, некоторые гостиные и жилые комнаты.

В 1880-х годах последний владелец здания Ю. С. Нечаев-Мальцов заказал зодчему Леонтию Бенуа обновление двух больших парадных залов второго этажа. Архитектор добавил сюда новые камины, паркет, зеркала в бронзовых переплетах и живопись. Для украшения потолков были специально заказаны два живописных плафона на аллегорическую тему у Генриха Семирадского — «Весна» и «Аврора» были написаны им в римской мастерской и доставлены в Петербург в 1890-м году. В этот же период были созданы и три десюдепорта на тему «Галантной эпохи» для Голубой гостиной, выполненные придворным художником Адольфом Шарлеманем.

После революции в национализированном здании расположился Петроградский окружной фото-кинокомитет, были выстроены павильоны, в которых шла подготовка и съемки первых советских художественных фильмов.

Фото: Никита Мурузин

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