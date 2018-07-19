Интерьер просторной двухкомнатной квартиры с большим эркером

Заказчики хотели иметь просторную квартиру с большей кухней-гостиной и просторной прихожей. Обязательным условием было создание хозяйской зоны со своим приватным санузлом и гардеробной. Дизайнер Сергей Клочков воплотил их мечту в жизнь, обойдясь минимальной перепланировкой.

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Сергей Клочков, дизайнер интерьеров

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Окончил Санкт-Петербургскую художественно промышленную академию им. Штиглица. Специализация — разработка и дизайн жилых интерьеров и домов. Стаж работы более восьми лет.

http://sergeyklochkov.com Проекты ВСЕ Современная квартира для продюссера Квартира для семьи на Малой Охте

— Кухня-гостиная — это большое открытое пространство с диванной и столовой зоной. Основная идея была в том, чтобы не устраивать большую кухню, а сделать её как можно более незаметной. Поэтому мы поместили встроенную технику в систему встроенных шкафов в гостиной, и она органично вписалась в обстановку.

Видимая часть кухни довольно небольшая, но вмещает всё необходимое. Над кухней в коробе мы встроили кондиционер, его решётка открывается при необходимости. Столешница и фартук выполнены из мрамора. Кухня сделана на заказ на местном производстве.

Главная акцентная стена находится в гостиной. Вдоль неё расположена система встроенных шкафов, которые объединяют гостиную зону и столовую. Мы специально сделали эти помещения в одном стиле, чтобы пространство выглядело цельным. Эту стену разделяют лишь входные стеклянные двери с латунным обрамлением, которые выполнены по нашим эскизам.

Эркерные окна в гостиной обрамлены деревянными порталами со встроенными электрическими карнизами. Вообще все окна в квартире имеют встроенные электрические карнизы. Диванная зона обращена к окнам, но по отношению к геометрии комнаты стоит несимметрично, что создаёт интересный визуальный эффект и оригинально зонирует комнату.

Главная спальня проекта имеет диванную зону для отдыха, собственный гардероб и санузел с отдельно стоящей ванной и большой душевой.

Хозяйский санузел, вид на душевую кабину и консольную раковину. Она выбрана специально, чтобы помещение смотрелось максимально легко. На стене — мраморная мозаика. На потолке — витраж с подсветкой, выполненный по нашим эскизам.

Прихожая оформлена по примеру лучших лобби дорогих отелей, стены отделаны шпонированными панелями и латунными колоннами. Над дверью и за зеркалом — вставки из чёрного мрамора. Холл-коридор, ведущий из гостиной к спальням, имеет симметричную композицию, несколько сценариев освещения: парадный, ночной (подсвечиваются только точечные светильники в плинтусе) и обычный дневной (только закарнизная подсветка).

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