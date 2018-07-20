Дизайн совмещенного санузла с душем: 10 идей для малогабариток

1. Монохромный дизайн

Единый цвет в оформлении — оправданное решение, когда помещение действительно очень маленькое. Такой подход создает ощущение единого пространства и слегка расширяет его границы. Для санузла лучше выбирать светлый оттенок.

Фото: Instagram westhouse_lkv Если вы боитесь, что интерьер получится слишком плоским и скучным, добавьте ненавязчивых узоров и фактур, используйте оттенки одного и того же цвета и внесите разнообразие с помощью фурнитуры.

Фото: Instagram moodrelooking

2. Зонирование душевой

Если же санузел не совершенно крошечный, уместны будут приемы зонирования. Логичным решением станет визуальное выделение зоны душевой: к примеру, можно использовать контрастную плитку для отделки стен и/или пола.

Фото: Instagram stein.construction

3. Графичные акценты

Еще один эффектный способ зонировать пространство, не перегружая его, — графичные элементы.

Фото: Instagram kola_studio

Посмотрите, как эффектно смотрится в этом маленьком светлом совмещенном санузле душевая перегородка с контрастными черными элементами.

4. Максимальное использование пространства

Боясь перегрузить пространство, многие используют далеко не все возможности маленького санузла. Однако зачастую в малогабаритках просто некуда перенести из санузла бельевую корзину, хранение полотенец и средств по уходу за собой, крючки для банных халатов и прочие немаловажные функциональные моменты.

Фото: Instagram domovo.studio

Именно поэтому стоит постараться задействовать пространство с максимальной пользой, от пола до потолка.

Фото: Instagram design_on_line.marija_krstev

Фото: Instagram design_on_line.marija_krstev

Фото: Instagram design_on_line.marija_krstev

5. Стеклянные полочки

Проверенный способ изящно организовать хранение и не утяжелить обстановку маленького санузла — стеклянные полочки. Разместить их, к слову, можно, не только над унитазом или стиральной машинкой, но и в зоне душевой (аккуратные угловые модели станут прекрасным местом для размещения косметических средств и банных принадлежностей).

Фото: Instagram shopaza_id 6. Акцентный пол Сделайте пол в вашем маленьком совмещенном санузле акцентным: это отвлечет внимание от габаритов помещения и придаст интерьеру изюминку.

Фото: Instagram kopciuszek1605

7. Хранение под раковиной

Многие современные дизайнеры советуют присмотреться к небольшим изящным подвесным раковинам без тумбы. Безусловно, такой вариант смотрится легким, стильным и современным, однако лишает вас вместительной системы хранения.

Для маленького совмещенного санузла это решительно не годится: остановите свой выбор на раковине с тумбой — и вам не придется мучительно выискивать место для бытовой химии и запасов туалетной бумаги в остальной части квартиры.

Фото: Instagram allenrossarch

8. Нестандартные размеры

В попытке разместить в небольшом совмещенном санузле «все и сразу», не забывайте, что современные производители предлагают множество компактных вариантов сантехники и мебели для ванных комнат. Мини-раковины с тумбами, узкие стиральные машинки, малогабаритные душевые кабины — нестандартные размеры наверняка выручат вас при обустройстве маленькой ванной комнаты.

Фото: Instgaram smallspacesdesign

9. Мебель на заказ

Если стандартные системы хранения в ваш санузел никак не вписываются, не отчаивайтесь: всегда можно сделать мебель на заказ. Так вы сумеете разместить необходимые полки и шкафчики — и ни один сантиметр не пропадет даром.

Фото: Instagram mo.studio.architektura

10. Внимание к мелочам

Чем меньше помещение, тем сильнее бросается в глаза каждая мелочь, использованная в его оформлении. Обустраивая небольшой совмещенный санузел, постарайтесь внимательно относиться к деталям: фурнитуре, аксессуарам, подбору текстиля.

Фото: Instagram mykukun