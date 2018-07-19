Как совместить гостиную и спальню: 11 полезных идей и 50 примеров дизайна 

Ключевой момент в обустройстве комнаты, где совмещены разные по функционалу зоны, — минимализм в дизайне, иначе будет сложно достичь визуальной легкости в помещении.
У каждой зоны свой «набор» необходимых вещей: гостиную трудно представить без журнального столика, уютного пледа и телевизора, а спальню — без бра и прикроватных тумбочек.
Фото: Instagram obstanovo4ka
Фото: Instagram artdesign_sterlitamak
Чтобы избыток мебели и аксессуаров не загромождал пространство, можно в разное время суток менять назначение одних и тех же предметов. Например, не покупать тумбочку, а телефон или книгу перед сном класть на журнальный столик. Или вместо настенного светильника приобрести торшер на длинной «ноге», который при необходимости легко повернуть от кровати к дивану и наоборот.
1. Поставьте диван-кровать
В идеале комнату стоит разделить на две части, чтобы отделить зону сна от места для приема гостей и проведения досуга членов семьи. Но это не всегда возможно.
Часто хозяев квартиры выручает диван: днем на нем можно сидеть и смотреть телевизор или пить чай, а вечером превращать его в полноценное спальное место. Такой вариант не очень удобен тем, что придется постоянно складывать-раскладывать диван, двигать журнальный столик и доставать-убирать постель.
Фото: Instagram sweethomeidei
Фото: Instagram adelyaslobodina
2. Выбирайте мебель-трансформер
Если вас смущает, что друзья сидят на диване, где вы спите, есть смысл присмотреться к трансформируемой мебели. Это и компактно, и удобно, и не слишком дорого. Днем кровать прячут в шкаф, и, находясь в вертикальном положении, она почти не занимает место. Вечером переднюю стенку шкафа с закрепленным на ней матрасом и выдвижными ножками опускают на пол.
Фото: Instagram trance.form
Фото: Instagram mebeltransformermetra
Фото: Instagram trance.form
Фото: Instagram trance.form
3. Используйте визуальное зонирование
Если размеры комнаты позволяют, можно выделить место для кровати и попробовать разные варианты разделения зон. В этом помогут ковры, контрастные обои и — едва ли не самое важное — несколько видов освещения, которые позволят «выключать» из поля зрения неиспользуемую часть помещения.
Фото: Instagram dom_kak_kholst
Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram kseniakurianova
Фото: Instagram malahovadesign
Фото: Instagram mose_interioratelier
Фото: Instagram vesnavesna13
Фото: Instagram vse_prodecor
4. Установите подиум
Среди самых практичных решений — установка кровати на подиум, в котором нередко располагают системы хранения вещей.
Фото: Instagram club_ideas_for_home
Фото: Instagram sk_alba
Фото: Instagram sweethomeidei
Кровать не обязательно ставить прямо на подиуме. Она может «скрываться» внутри и выдвигаться только перед сном, так что днем комната будет выглядеть свободной и даже практически пустой. Наверху подиума можно расположить что угодно: рабочий уголок, диван или несколько кресел-груш.
Фото: Instagram burkina_design
Фото: Instagram ul_bl_bashka
Фото: Instagram club_ideas_for_home
Фото: Instagram club_ideas_for_home
Фото: Instagram podiumkrovat
5. Купите кровать-чердак
Спальное место можно размещать не только в нижнем ярусе комнаты, но и в верхнем. Кровать-чердак давно популярна в детских, особенно когда в комнате живут несколько малышей. Но что мешает использовать ее для разграничения взрослой спальни и общественной зоны?
Если кровать небольшая, днем ее можно убирать в шкаф, оставляя максимум «воздуха» над диваном, — это еще один вид мебели-трансформера.
Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram kievmtu
Фото: Instagram kievmtu
6. Используйте нишу с умом
Едва ли не самый уютный вариант, позволяющий добиться наибольшей обособленности спальни, — создание ниши. Чтобы выделить дополнительные места для хранения, кровать опять же можно установить на подиуме.
Фото: Instagram interiero
Фото: Instagram interior_inside_home
Фото: Instagram malenkayakvartira
Фото: Instagram podiumkrovat
7. Не забудьте о перегородках
Они примечательны тем, что позволяют зонировать комнату и оформить ее настолько креативно, насколько вообще способна разогнаться фантазия дизайнера. Перегородки для зонирования бывают разной высоты (до потолка, до середины стены), сплошными, решетчатыми, с полками для аксессуаров — в выборе можно потеряться.
Фото: Instagram diz1380
Фото: Instagram design_m5 Фото: Instagram dizainiinter
Фото: Instagram elina_goncova
Фото: Instagram interior_ideas_home
Фото: Instagram school_remont
Фото: Instagram topinterdesign
Фото: Instagram internoconcept
8. Установите стеклянные стены
Если хочется максимально огородить территорию своей мини-спальни, но возводить капитальную конструкцию нет желания, можно сделать сплошную стену из стекла. В последние годы появилось много разновидностей этого материала, отличающихся повышенной надежностью и прочностью. Так что стекла нового поколения можно использовать даже в квартирах, где есть дети и животные. Они зрительно сохраняют простор, да и с зонированием справляются на отлично.
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram sanarovlev
Фото: Instagram sanarovlev
9. Поставьте двери-купе
В большой комнате можно возвести легкую стену, например из гипсокартона, с широким проемом и встроить туда раздвижные стеклянные перегородки. Тогда в вечернее время закрытые двери обеспечат уединение и сравнительно неплохую звукоизоляцию.
Фото: Instagram interiors__design
Фото: Instagram topinterdesign
Фото: Instagram marisha_bandurko
10. Используйте стеллажи
Это уже классика зонирования. Расположенный перпендикулярно к стене стеллаж эффективно разграничивает пространство, и, конечно, идеален для хранения книг, фотографий, предметов декора и даже установки аквариума.
Фото: Instagram interiero
Фото: Instagram kate_b_art 11. Повесьте шторы
Обойтись без крупногабаритных перегородок и при этом создать необычный акцент можно, занавесив кровать портьерой со всех открытых сторон. Буквально на трех квадратных метрах получится уютная мини-комната, полностью скрытая от посторонних взглядов. Шторы можно вписать в любой стиль интерьера, главное — подобрать их по цвету и материалу.
Фото: Instagram vse_prodecor
Фото: Instagram interiero
Еще несколько советов дизайнера относительно того, как грамотно совместить гостиную и спальню, — в этом коротком видео.