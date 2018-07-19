Как совместить гостиную и спальню: 11 полезных идей и 50 примеров дизайна

Ключевой момент в обустройстве комнаты, где совмещены разные по функционалу зоны, — минимализм в дизайне, иначе будет сложно достичь визуальной легкости в помещении.

У каждой зоны свой «набор» необходимых вещей: гостиную трудно представить без журнального столика, уютного пледа и телевизора, а спальню — без бра и прикроватных тумбочек.

Фото: Instagram obstanovo4ka

Фото: Instagram artdesign_sterlitamak

Чтобы избыток мебели и аксессуаров не загромождал пространство, можно в разное время суток менять назначение одних и тех же предметов. Например, не покупать тумбочку, а телефон или книгу перед сном класть на журнальный столик. Или вместо настенного светильника приобрести торшер на длинной «ноге», который при необходимости легко повернуть от кровати к дивану и наоборот.

1. Поставьте диван-кровать

В идеале комнату стоит разделить на две части, чтобы отделить зону сна от места для приема гостей и проведения досуга членов семьи. Но это не всегда возможно.

Часто хозяев квартиры выручает диван: днем на нем можно сидеть и смотреть телевизор или пить чай, а вечером превращать его в полноценное спальное место. Такой вариант не очень удобен тем, что придется постоянно складывать-раскладывать диван, двигать журнальный столик и доставать-убирать постель.

Фото: Instagram sweethomeidei

Фото: Instagram adelyaslobodina

2. Выбирайте мебель-трансформер

Если вас смущает, что друзья сидят на диване, где вы спите, есть смысл присмотреться к трансформируемой мебели. Это и компактно, и удобно, и не слишком дорого. Днем кровать прячут в шкаф, и, находясь в вертикальном положении, она почти не занимает место. Вечером переднюю стенку шкафа с закрепленным на ней матрасом и выдвижными ножками опускают на пол.

Фото: Instagram trance.form

Фото: Instagram mebeltransformermetra

Фото: Instagram trance.form

Фото: Instagram trance.form

3. Используйте визуальное зонирование

Если размеры комнаты позволяют, можно выделить место для кровати и попробовать разные варианты разделения зон. В этом помогут ковры, контрастные обои и — едва ли не самое важное — несколько видов освещения, которые позволят «выключать» из поля зрения неиспользуемую часть помещения.

Фото: Instagram dom_kak_kholst

Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram kseniakurianova

Фото: Instagram malahovadesign

Фото: Instagram mose_interioratelier

Фото: Instagram vesnavesna13

Фото: Instagram vse_prodecor

4. Установите подиум

Среди самых практичных решений — установка кровати на подиум, в котором нередко располагают системы хранения вещей.

Фото: Instagram club_ideas_for_home

Фото: Instagram sk_alba

Фото: Instagram sweethomeidei

Кровать не обязательно ставить прямо на подиуме. Она может «скрываться» внутри и выдвигаться только перед сном, так что днем комната будет выглядеть свободной и даже практически пустой. Наверху подиума можно расположить что угодно: рабочий уголок, диван или несколько кресел-груш.

Фото: Instagram burkina_design

Фото: Instagram ul_bl_bashka

Фото: Instagram club_ideas_for_home

Фото: Instagram club_ideas_for_home

Фото: Instagram podiumkrovat

5. Купите кровать-чердак

Спальное место можно размещать не только в нижнем ярусе комнаты, но и в верхнем. Кровать-чердак давно популярна в детских, особенно когда в комнате живут несколько малышей. Но что мешает использовать ее для разграничения взрослой спальни и общественной зоны?

Если кровать небольшая, днем ее можно убирать в шкаф, оставляя максимум «воздуха» над диваном, — это еще один вид мебели-трансформера.

Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram kievmtu

Фото: Instagram kievmtu

6. Используйте нишу с умом

Едва ли не самый уютный вариант, позволяющий добиться наибольшей обособленности спальни, — создание ниши. Чтобы выделить дополнительные места для хранения, кровать опять же можно установить на подиуме.

Фото: Instagram interiero

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram malenkayakvartira

Фото: Instagram podiumkrovat

7. Не забудьте о перегородках

Они примечательны тем, что позволяют зонировать комнату и оформить ее настолько креативно, насколько вообще способна разогнаться фантазия дизайнера. Перегородки для зонирования бывают разной высоты (до потолка, до середины стены), сплошными, решетчатыми, с полками для аксессуаров — в выборе можно потеряться.

Фото: Instagram diz1380

Фото: Instagram design_m5 Фото: Instagram dizainiinter

Фото: Instagram elina_goncova

Фото: Instagram interior_ideas_home

Фото: Instagram school_remont

Фото: Instagram topinterdesign

Фото: Instagram internoconcept

8. Установите стеклянные стены

Если хочется максимально огородить территорию своей мини-спальни, но возводить капитальную конструкцию нет желания, можно сделать сплошную стену из стекла. В последние годы появилось много разновидностей этого материала, отличающихся повышенной надежностью и прочностью. Так что стекла нового поколения можно использовать даже в квартирах, где есть дети и животные. Они зрительно сохраняют простор, да и с зонированием справляются на отлично.

Фото: Instagram small.flat.ideas

Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram just_home.ru Фото: Instagram sanarovlev

Фото: Instagram sanarovlev

9. Поставьте двери-купе

В большой комнате можно возвести легкую стену, например из гипсокартона, с широким проемом и встроить туда раздвижные стеклянные перегородки. Тогда в вечернее время закрытые двери обеспечат уединение и сравнительно неплохую звукоизоляцию.

Фото: Instagram interiors__design

Фото: Instagram topinterdesign

Фото: Instagram marisha_bandurko

10. Используйте стеллажи

Это уже классика зонирования. Расположенный перпендикулярно к стене стеллаж эффективно разграничивает пространство, и, конечно, идеален для хранения книг, фотографий, предметов декора и даже установки аквариума.

Фото: Instagram interiero

Фото: Instagram kate_b_art 11. Повесьте шторы

Обойтись без крупногабаритных перегородок и при этом создать необычный акцент можно, занавесив кровать портьерой со всех открытых сторон. Буквально на трех квадратных метрах получится уютная мини-комната, полностью скрытая от посторонних взглядов. Шторы можно вписать в любой стиль интерьера, главное — подобрать их по цвету и материалу.

Фото: Instagram vse_prodecor

Фото: Instagram interiero

Еще несколько советов дизайнера относительно того, как грамотно совместить гостиную и спальню, — в этом коротком видео.