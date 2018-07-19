Как обустроить веранду на даче: 10 простых советов дизайнера

Мы пообщались с дизайнером, исполнителем онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Аленой Борисейко и получили десять простых советов по обустройству веранды загородного дома.

1. Дизайн-проект — это важно

Большое количество дельных идей так и не воплощаются в жизнь из-за неправильно рассчитанного бюджета. Поэтому для реализации любой задумки нужно с самого начала понимать исходные данные. В этом поможет грамотный дизайн-проект.

В нем дизайнер учтет размер помещения, особенности объекта, нормы безопасности и эргономики. А также подберет и рассчитает точное количество материалов, исходя из бюджета, что в итоге поможет вам сэкономить деньги.

2. Поделите пространство на зоны

Дачная веранда — это многофункциональное место. Ее можно использовать, как пространство для семейных посиделок, детских игр или обустроить на ней рабочее место. Оцените количество квадратных метров и решите, чему здесь есть место, а чему — нет. Если позволяет пространство, то веранду можно разделить на несколько зон: отдельно выделить место для обеденной зоны, обустроить пространство для барбекю, а также выделить часть для зоны отдыха.

Рассчитайте, сколько человек будут находиться здесь одновременно и как они будут перемещаться по дачному участку.

Предметы мебели, например, обеденный стол, не должны мешать движению или преграждать вход в дом.

Алена Борисейко,

дизайнер, исполнитель онлайн-сервиса YouDo

3. Выберите правильные материалы

Подбор материалов зависит от типа веранды. Для открытых пространств, которыми вы планируете пользоваться постоянно, деревянные материалы не подойдут. Лучше выбрать камень или плитку.

Если вы собираетесь делать закрытую веранду, которая будет размещена в тени, сделайте стены и крышу стеклянными. Это добавит пространству света и воздуха.

4. Продумайте освещение

Отдыхать намного приятнее в помещении с теплым и неярким светом. Неоновые светодиоды для дачи точно не подойдут. С летними вечерами отлично сочетаются гирлянды, торшеры, фонари со свечами.

5. Используйте натуральные цвета

Веранда — часть общего дачного пространства, поэтому ее дизайн не должен сильно отличаться от оформления основного дома. Если дача для вас — это место, где вы отдыхаете, используйте больше спокойных, природных оттенков.

6. Выберите правильную мебель

Как бы ни хотелось уюта, от мягких диванов и кресел на веранде лучше отказаться. Из соображений практичности дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение пластиковой или плетенной мебели, а жесткость компенсировать пледами и подушками. Во время дождя их можно снять и занести в дом, в то время как обычный диван спасти от воды гораздо сложнее.

7. Откажитесь от традиционного дачного декора

Милые сердцу оленьи рога и пастораль в ажурных рамах уступили место минимализму в интерьере.

Вокруг природа, разве этого недостаточно? Откажитесь от нагружающих пространство декоративных деталей. Если захочется освежить интерьер, украсьте его вазой с букетом полевых цветов.

Алена Борисейко,

дизайнер, исполнитель онлайн-сервиса YouDo

8. Выберите подходящие растения

Растения на фотографиях с зарубежных сайтов могут не прижиться в местном климате. К этому нужно быть готовым. Тропическим магнолиям и глициниям в России существовать непросто. Беспроигрышным вариантом для средней полосы станут виноградная лоза или некоторые виды суккулентов. Поэтому, выбирая растения для украшения веранды, лучше остановите выбор на них или аналогичных.

9. Продумайте защиту

При планировании беседки дополнительно позаботьтесь о защите от комаров и дождя. Репеллентные свечи и подвесные ловушки — слабое оружие против голодных насекомых, которые прилетают на огонек с наступлением вечера.

Лучший вариант защиты от комаров — раздвижные стекла и москитные сетки, но имейте в виду, что последние не спасут от дождя.

10. Утепление

Закрытой верандой наверняка захочется воспользоваться и зимой, поэтому дизайнеры рекомендуют подумать об установке печи или электрических радиаторов.

На открытой веранде можно установить костровую чашу, но помните про соблюдение правил безопасности.