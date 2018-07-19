Голубкина снова продает купленный в браке с Фоменко дом

Актриса Мария Голубкина снова выставила дом в Московской области на продажу. Как сообщила артистка, она уже давно переехала в новое жилье.

В своем Instagram Голубкина опубликовала снимок, на котором запечатлена часть интерьера ее жилища. На полу грудой лежат фотографии, журналы, книги, а рядом стоят картонные коробки для переезда. «Продаю дом в Химках. Ищу покупателя», — написала актриса.

Пользователи Сети заинтересовались подробностями. Они попросили фото апартаментов, а после начали расспрашивать о новом месте жительства. «Уже переехала», — лаконично ответила знаменитость.

Отметим, год назад Голубкина уже выставляла этот дом на продажу. Звезда планировала выйти замуж за Бориса, сына знаменитого артиста Василия Ливанова . Мария планировала переехать к возлюбленному. Однако через несколько месяцев они расстались, сообщив поклонникам о том, что не сошлись характерами.

Поговаривают, что на участке Голубкиной в 26 соток имеется: основной трехэтажный дом с камином, жилище для персонала и отдельно стоящая баня. Артистка как-то сравнила стоимость своей усадьбы «со скромной двушкой на Патриарших прудах в центре Москвы».

Добавим, что эта недвижимость была приобретена Марией еще в браке с шоуменом Николаем Фоменко . Тогда супруги приобрели два дома по соседству в Химкинском районе Подмосковья, всего в 10 км от Москвы. И после развода один из домов достался Марии, сообщает Tele.ru Напомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десяти лет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись — в 2008-м. У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в 1998-м, а сына Ивана — спустя пять лет.

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