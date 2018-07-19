Киевская квартира, в которой цвет стал главным героем

Основа концепции этой киевской квартиры — цвет. Заказчики — молодая семейная пара — обратились к Юрию Зименко по рекомендации как к специалисту по цветным интерьерам. «К цвету я пришёл осознанно, — вспоминает дизайнер, — сплошь и рядом были нейтральные бежево–коричневые интерьеры. Мне хотелось развиваться, совершенствоваться, так я начал работать с цветом, экспериментировать с колористикой. Нечто похожее произошло и с заказчиками. Какое‑то время они пожили в безликом, „сером“ пространстве, поэтому в новом интерьере им захотелось больше ярких красок, впечатлений, драматургии».

Нередко интерьеры создаются на базе определённого оттенка, здесь же всё иначе. Пурпурная спальня, синяя гостиная, красный санузел, бирюзовый кабинет, голубая ванная — каждая комната в доме оформлена локально, в одном цвете и его оттенках. Вертикальная растяжка на стенах — от более светлых к более тёмным тонам — смотрится живо и эффектно, а пространство в целом выглядит объёмно, собранно. Приём градиента повторяется в домашнем текстиле: светлые оттенки чередуются с тёмными, плотные фактуры — с более лёгкими.

Как объясняет Юрий, задачи бывают разные. Цвет может быть акцентом, ярким пятном, но если он доминирует, как в этом случае, то в ход идут другие механизмы. «В отличие от живописи, мы имеем дело не с плоскостью, а с объёмом, и в какой бы точке пространства ни находился человек, он должен видеть гармоничную, сбалансированную по цвету картинку. Если не учитывать этот нюанс, ничего не получится. И многие с этой задачей не справляются, чтение книг тут не поможет, цвет нужно чувствовать и пропускать через себя», — делится секретом дизайнер.

Декоративным акцентом в этом лаконичном, современном интерьере выступают потрясающей красоты ковры. Они, как живописные картины на полу, собирают интерьер комнаты в единую композицию, фокусируют на себе взгляд. «Мы подбирали их очень тщательно, в них присутствуют нужные нам цвета и природный рисунок, ведь тема природы — ещё один важный мотив в интерьере. Предметы (журнальные столики в виде золотых пеньков, люстры в форме одуванчика и колокольчика), материалы (натуральный камень с прихотливым рисунком, дерево, приятные на ощупь ткани) наряду с цветом создают яркий, наполненный образами интерьер в стиле моего любимого Easy living».

Автор проекта Юрий Зименко: «Мне нравится работать и с цветом, и с его отсутствием. Всё зависит от того, что хочет заказчик. В данном случае наши предпочтения совпали: современный стиль, яркая, насыщенная гамма, перетекание цвета из помещения в помещение. Особенностью проекта стал градиент, плавный переход от светлых оттенков к тёмным. Получился эффектный, зрелищный интерьер, выражающий индивидуальность заказчиков и мои личные предпочтения».