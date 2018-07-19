Ремонт в квартире под сдачу: 10 важных моментов 

1. Выбирайте нейтральный стиль
Помните, что вы делаете ремонт для людей, которых не знаете. Не знаете, что они любят, какой образ жизни ведут, чем увлекаются. Поэтому, лучше выбрать нейтральный стиль — скорее всего, так вы найдете квартиросъемщиков быстрее.
Фото: Instagram interiorhints
2. Сделайте простую отделку, которую легко вымыть
В комнатах поклейте моющиеся обои или покройте стены краской на моющейся основе. Нужная такая отделка, которую легко смогут вымыть ваши жильцы или вы — при подготовке квартиры к следующей сдаче. В прихожей, ванной комнате и на кухне на полу нужна плитка — лучше с пестрым рисунком. Кстати, пэчворк и узоры сегодня очень актуальны. Почему с рисунком? На ней будет меньше видны грязь и разводы.
Фото: Instagram indilenka
В комнатах положите ламинат. Это не слишком долговечный материал, и от влажности могут вздуться швы, но натуральное дерево в съемной квартире точно класть не стоит. За ним нужен специальный уход — вы не знаете, насколько исполнительным будет ваш будущий квартиросъемщик.
Фото: Instagram odin_remont
Потолки лучше всего сделать натяжные, с матовой поверхностью. Глянец давно вышел из моды, а неоспоримое преимущество натяжных потолков — бюджетность и простота в уходе. К тому же, если вас зальют соседи, натяжной потолок убережет квартиру.
3. Поставьте мебель простых форм
Перечислим минимум мебели, который нужен квартиросъемщику: диван, обеденный стол, 3-4 стула, шкаф, полка для обуви и крючки в прихожей, кухонный гарнитур. Часто у квартиросъемщиков есть свой набор мебели: кровать, письменный стол, иногда кресла. Поэтому, не покупайте сразу много предметов — лучше докупите потом.
Фото: Instagram ikea_saratov
Лучше выбирать простую мебель без определенной стилевой принадлежности. Прямой или угловой диван (с простой текстильной обивкой серого или коричневого цвета — на нем меньше виды пятна), желательно со съемным чехлом, чтобы его было легко постирать. Кухню можно выбрать серую или темно-бежевую, чтобы фасады было проще отмыть. На глянцевой поверхности больше видны разводы, но в целом на них нет запретов. Поставьте раскладной стол, круглый или прямоугольный, желательно с обычной столешницей из МДФ. Дополните гарнитур стульями.
Фото: Instagram evo_murom
Предусмотрите небольшой комод для хранения белья, полки для обуви в прихожей (или обувницу) и шкаф. Но о шкафе отдельно.
4. Предусмотрите хотя бы один, но большой и вместительный шкаф
При выборе квартиры люди обращают внимание на количество систем хранения там. Поэтому, если их мало, а такое часто бывает на съемном жилье, — это существенный минус. Если ваша цель — сдать квартиру за хорошие деньги, сделайте хотя бы один большой и вместительный шкаф, где поместится все, от верхней одежды до комплектов постельного белья. Можно поставить его в прихожей или комнате.
Фото: Instagram 4homeideas
5. Позаботьтесь о дополнительных системах хранения
Комод в комнате и обувница в прихожей, а также шкафчик в ванной — это минимум после шкафа. Что понадобится еще, знают только ваши будущие жильцы.
Фото: Instagram house.by.yuli
6. Не перестарайтесь с аксессуарами
Пусть уют создадут ваши жильцы. Дайте им это сделать, ведь вы бы тоже не хотели жить с вещами чужих людей, которых никогда не видели.
Фото: Instagram projectsgallery.ru 7. Добавьте простого текстиля
Но не забудьте о текстиле — пожалуй, это необходимый минимум, который сделает дом чуть более живым и привлечет внимание квартиросъемщиков.
Фото: Instagram hmhome
8. Позаботьтесь о необходимой технике
Плита, стиральная машина, кондиционер — необходимый минимум. Если вы позиционируете квартиру, как комфорт-класс, и собираетесь брать соответствующую оплату, добавьте телевизор и посудомойку.
Фото: Instagram tinnila
9. Не покупайте дорогие вещи
В этом нет никакой необходимости — не пытайтесь сделать «дворец» и удивить будущих квартиросъемщиков. Это абсолютно неуместно. Не нужно никаких коллекционных картин, ваз, ковров и дорогого фарфора.
Фото: Instagram rusakova_textile
10. Используйте дизайнерские хитрости
Вот одна такая хитрость: цветная затирка делает интерьер ярче, а грязь на ней почти не видна. Простые вещи создают уют — небольшая ваза с цветами, плетеная корзинка с пледами, простые шторы на окнах. Эти маленькие дизайнерские приемы делают квартиру живой и привлекают внимание.
Фото: Instagram tata_shushnina_design