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Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
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Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
И, надо сказать, в некоторых случаях им это действительно удается. Чего стоит, например, дом, сооруженный на камне, лежащем посередине реки Дрины в Сербии. Его построили несколько жителей Югославии в 1968 году, посчитав, что этот камень как нельзя лучше подходит для сооружения места, в котором можно укрыться от городского шума и суеты. Дом неоднократно разрушался водой, но всегда восстанавливался. Впрочем, об уединении, кажется, хозяевам пришлось забыть, дом стал одной из популрнейших местных достопримечательностей.
Дом в виде крокодила, в который в 2008 году переселился житель Кот-д∎Ивуара Терри Атта, чудесными видами из окна похвастаться не может. Хозяин, впрочем, не унывает, ведь он считает сам дом произведением искусства и примером оригинальной архитектуры. Автором проекта дома является художник Мусса Кало, который умер за два месяца до окончания строительства.
Атта довел дело до конца, а потом заселился в необычное здание. Изнутри дом не очень велик, но там есть спальня и несколько окон. Мужчине нравится, что его дом всегда оказывается в центре внимания и нравится как детям, так и взрослым.
Неясно, во сколько Атте обошлась постройка дома-крокодила, но зато точно известно, что китаец Дай Хайфей потратил на сооружение яйцеобразного мобильного дома около 1000 долларов.
Странное сооружение появилось на улицах Пекина в декабре 2010 года — мужчина построил его около своей работы. Дом сделан из бамбука, для теплоизоляции использованы матрасы, а слой помогает защищать от воды. Весной на «стенах», покрытых мешочками с опилками, вырастает трава, придающая зданию модный эко-вид.
Если дом Хайфея — экономный вариант для неприхотливых, то дома Floating Seahorse рядом с Дубаем — самое настоящее элитное жилье. Каждый дом из сооруженных в Персидском заливе имеет подводную и надводную части. Владельцы могут наслаждаться прекрасными видами — перед окнами их спальни, расположенной под водой, плавают рыбы и растут водоросли.
Стоимость такого дома кусается — самый дешевый обошелся покупателям примерно в 3 миллиона долларов, а цена более крупных (и более роскошных) объектов превышает 10 миллионов.
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