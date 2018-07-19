Минималистичный лофт с игрой света

Кухня-столовая

Молодая супружеская пара приобрела квартиру в монолитном железобетонном доме, построенном примерно 10 лет назад. Для комфортной жизни требовались просторная прихожая и кухня-столовая, организованные по студийному принципу, а также отдельные гостиная, спальня и кабинет, два санузла (на обоих этажах) и гардеробная комната. В дизайне клиенты отдают предпочтение лофту в довольно минималистичном варианте.

Кухня-столовая

Перепланировка

В первоначальном виде планировка первого этажа напоминает несколько прямоугольников, примыкающих друг к другу с небольшими смещениями и ступеньками внешних границ; остекление от пола до потолка внешних стен образует второй свет на обоих ярусах и охватывает выступ угла на границе между помещениями. Глубина пространства второго этажа меньше, соответственно, и площадь тоже. Два основных объёма первого яруса (предназначенные для кухни и для комнаты) разделены отрезками несущих стен — по этой причине гостиную и кухню не соединили, но сохранили оба проёма между ними. У входа в квартиру выделили небольшую прихожую, из которой можно пройти в просторную гардеробную комнату и санузел. Коридор соединяет входную зону с кухней и столовой; спроектированная двухмаршевая лестница на второй этаж интегрирована в пространство этих двух последних помещений, а на втором этаже окружающее её пространство без преград перетекает в коридор, ведущий к ванной комнате, и в кабинет, примыкающий к отдельной спальне.

За высокими раздвижными створками двери в спальню открывается вид на прилестничное пространство с подчёркнуто графичным дизайном: тонкие рельефные линии ветвей на стенах и низкие подвесы люстр-лампочек, прозрачное стекло ограждения ассоциируются с видом из окна на сад, утопающий в снегу, или де­ревья на фоне неба

Ремонт

В квартире выполнили стяжку, новые перегородки сложили из гипсоблоков, стены частично окрасили, частично покрыли декоративной штукатуркой или облицевали керамическим кирпичом ручной формовки. В санузлах и прихожей, над частью кухни уровень потолков понизили существенно, чтобы скрыть за ними техническую оснастку: квартира оборудована индивидуальной системой канального кондиционирования, внутренние блоки спрятаны над санузлом первого этажа, внешние — на балконе. В остальных помещениях высота потолков изменилась минимально, использованы натяжные конструкции.

В минималистичном интерьере со светлой отделкой естественная светотеневая игра создаёт дополнительные декоративные эффекты.

Под стать графичному дизайну и строгим оконным переплётам потолочное освещение в кабинете-детской: встроенные светильники напоминают тонкие светящиеся линии

Так как монтаж старых окон и их качество оставляли желать лучшего, окна заменили. Конвекторы встроили в полы, дабы сохранить красоту открывающихся из окон видов. По той же причине во всех помещениях, кроме спальни, окна решили снабдить не подвесными шторами, а деревянными жалюзи. Напольные покрытия выполнили из керамогранита и инженерной доски, причём плитка имитирует деревянное покрытие и подобрана ему в тон. Стены покрасили либо отделали плиткой под кирпич и декоративной штукатуркой, создающей интересные текстурные эффекты, в санузлах облицевали керамогранитной плиткой крупного формата Archskeen (120 × 60 см).

Высокое, до самого потолка, дверное полотнище с открытой древесной текстурой в ванной комнате выглядит как декоративное панно, контрастируя с отделкой стен и пола

Дизайн

Белый и приглушённые тона дерева хорошо оттеняют ценные свойства пространства — обилие живого света, лёгкость и текучесть объёмов, их наполненность воздухом, пластичный силуэт лестницы, парящей в центре общественной зоны, — выбор такой «дислокации», в отличие от предложенного компанией-застройщиком расположения рядом с окнами, сделало её центральным звеном вертикальной композиции. Игра фактур и текстур лишает монотонности одноцветные поверхности.

Перила лестницы выполнили из дуба, а лестничное ограждение — из прочного прозрачного триплекса. Он обеспечил дополнительную жёсткость всей конструкции и был встроен между торцами ступеней, вырезом в полу и окантовкой из металла. Между слоями напольного пирога второго яруса скрыли крепления верхнего, навесного лестничного марша

Маленькая прихожая с неглубоким (45 см вместо стандартных 60 см) шкафом предваряет эффектный променад с улетающей во внешнее пространство перспективой: и из столовой, и из гостиной световые оси соединяют дальние стены с внешней оболочкой, почти не встречая препятствий. Этому способствуют и композиционные приёмы — мебели очень немного, и она расположена в основном вдоль стен, и подбор самих предметов обстановки: например, тонко очерченные силуэты столовой группы хорошо пропускают свет. Для удобства движения под лестницей угол кухонной композиции в этой зоне срезан, также, сохраняя чистоту решения, фасады гладкие и снабжены системой открывания push-pull. Отметим, что большинство предметов мебели было изготовлено на заказ, в частности, даже для обеденного стола исполнили «прозрачный» металлокаркас по индивидуальному эскизу. Чтобы подчеркнуть высоту потолков, цельные дверные полотнища сделали высокими, практически на всю высоту стен. В сочетании с вертикальными «балками» они вытянули пропорции комнат.

Часть потолка кухни (участок в пространстве под лестницей), понизили и обшили тонированным деревом. Нижнюю часть фартука отделали тем же материалом, из которого выполнена столешница, — это более практично и дополняет дизайн кухонных стен

В интерьере много раздвижных дверей: в гостиную и в спальню, в гардеробную; в ванную на втором этаже дверь оформлена как invisible. Светильники превращаются либо в чуть заметное «стаккато» маленьких плафонов на балках, либо в мягкую закарнизную подсветку (спальня), либо в концептуальные акценты, не выпадающие из общей стилистики и цветовой гаммы: гроздь лампочек над обеденной группой, россыпь цилиндров, соединённых в «сеть» над кроватью в спальне, длинные «стебли» с узкими плафонами над лестницей.

В каждом интерьере графичные линии отделки обыграны системой освещения. В спальне светодиодные ленты акцентируют нишу в стене, переходящую на потолок.

Платяной шкаф во всю ширину и высоту спальни смотрится как строгое декоративное панно, по цвету он перекликается со стёганой спинкой кровати. Тонкие филёнки на распашных дверях задают лёгкий классиче­с­кий мотив. В верхнюю часть конструкции шкафа интегриро­ваны воздуховоды канального конди­циониро­вания

Привлекают внимание приёмы декора, не нарушающие аскетизма лофта и вместе с тем придающие ему сдержанное изящество: так, стену столовой украшает карта полушарий, исполненная во фресковой технике с лёгким рельефом, прилестничное пространство дополнила деликатная роспись — то ли ветви кустарников, то ли их тени скользят по текстурированной поверхности стен. В гостиной над диваном — большое абстрактное панно с едва ли не единственным цветовым акцентом.

К «несущим» балкам, пересекающим потолки, прикреплены небольшие светильники, а в зонах межкомнатных проёмов они выполняют роль декоративных элементов, скрывающих навесные механизмы раздвижных дверей

«Металлические» балки

Дизайн лофта подразумевает открытое присутствие различных конструктивных элементов, которые составляют часть «честной» эстетики этого стиля. Интерьеры первого этажа решили отделать «балками», гармонирующими с оконными переплётами и продолжающими их тему. Кроме того, потолки не столь уж и высоки, и не хотелось понижать их уровень для создания обычного сценария освещения, при котором электрическая проводка скрывается за подшивными конструкциями из гипсокартона. Поэтому потолки расчертили элегантными «балками» из фанеры. Они покрыты декоративной штукатуркой тёмно-коричневого цвета, имитирующей металл (в тон оконным переплётам), внутри каждой — продольное углубление, окрашенное в чёрный цвет.

Оконные переплёты выполнены из тонированного алюминия, все окна снабжены деревянными жалюзи на электроприводе. В обеденной группе столешница со стеклянной вставкой подобрана так, чтобы поддержать ощущение прозрачности и лёгкости

Перед началом работы над проектом у супругов не было ребёнка — он появился в процессе ремонта, и кабинет, ставший детской, пока не обставили: ребёнок ещё очень мал, и минимальной обстановки здесь пока достаточно. Процессом обустройства занималась главным образом хозяйка, и это тот редкий случай, когда заказчик очень чётко сформулировал свои пожелания и предоставил подробное техническое задание, поэтому работа над проектом шла слаженно. Изображения веток на стенах второго этажа мы придумали и исполнили сами в технике низких окрашенных рельефов. Для санузла заказали раковину из базальта: столь малых размеров готовых изделий не было, но хлопоты того стоили. Стиральную машину установили в шкафу под умывальником в ванной комнате.

Татьяна Осецкая, Александр Салов

архитекторы, авторы проекта