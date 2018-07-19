Английский дизайн — бюджетный вариант оформления участка

Английский дизайн — один из достаточно бюджетных и несложных вариантов оформления даже самого небольшого земельного участка. Основные принципы стиля — сохраненный природный ландшафт, а также ухоженность и упорядоченность.

Вне зависимости от того, где расположен участок, никаких инженерных работ по изменению рельефа пейзажный стиль не предполагает. Однако наиболее выигрышно такой дизайн будет смотреться на небольшом холме или склоне.

Если вы решили оформить приусадебный участок в английском стиле, следующие советы окажутся совсем не лишними:

Планировка участка должна быть свободной, без строгих геометрических форм. Элементы ландшафтного дизайна стоит располагать с долей ассиметрии.

Английский стиль должен быть выдержан во всех элементах, а также архитектурных строениях.

На участке обязательно должен быть идеальный, ухоженный газон. Дополнительные украшения зеленому ковру не требуются. Очертания газонов могут быть различными.

Дорожки из природных камней также являются обязательной составляющей английского стиля.

Скрытая растительностью ограда сада должна быть невысокой, выполненной из камней или дерева.

Прежде, чем приступить к ландшафтным работам, необходимо прорисовать расположение всех элементов по отношению к видовой точке, которой может стать, например, деревянная скамеечка на возвышении.

Линии дорожек и очертания газонов вполне могут быть ассиметричными и произвольными, однако располагать их в хаотичном порядке не стоит. Кроме того, советуем воздержаться от желания использовать максимально эффективно каждый кусочек участка. Свобода и пространство в этом случае очень важны.

Несомненно, определенный дизайн требует соответствующего вида жилого строения. Если на участке уже есть построенный дом и он совсем не похож на английский, можно исправить ситуацию стилизацией:

все здание или его часть можно обшить отделочными панелями под натуральный камень или красный кирпич;

кровлю можно заменить на цветную черепицу;

если на участке есть ползущие растения, можно устроить из них «зеленый ковер», который покроет весь фасад дома;

на веранде или балконе можно установить ажурные кованые ограждения.

Все перечисленные приемы позволят приблизить стиль дома к требуемому.

Идеальный газон — еще одна составляющая правильного английского дизайна участка. Трава не должна быть вытоптанной, увядшей и не постриженной. Ухаживать за газоном проще всего с помощью газонокосилки. Полив лучше доверить автоматизированной системе орошения.

Для того, чтобы устроить газон, можно воспользоваться готовым рулонным. Укладывать его достаточно просто, пластами в шахматном порядке. Такой способ укладки позволяет сократить периметр стыков. Лишние участки необходимо отсечь лопатой. К стрижке уложенного газона стоит приступать не ранее, чем через две недели после укладки.

Если есть желание повозиться с самостоятельным выращиванием газона, то необходимо выполнить ряд действий:

прежде всего — убрать весь мусор с участка, уничтожить сорняки;

разметить границы с помощью колышков и веревки;

участок перекопать на глубину около 20 см;

внести в почву необходимые удобрения в зависимости от состава;

участок утрамбовать с помощью ручного катка;

верхний слой почвы разрыхлить граблями;

посеять семена по инструкции и обеспечить своевременный полив.

Дорожки на участке лучше всего выкладывать из натурального камня, вполне подойдет гравий. Особых требований к мебели нет. На участке одинаково хорошо будут смотреться обычные деревянные садовые скамейки, плетеная или кованая мебель в классическом стиле. Главный принцип расстановки мебели — удобство.

Если вы хотите устроить цветник, растения стоит выбирать самые пышные и те, которые долго цветут. Обустраивая классическую клумбу, следует придерживаться структурности. Компоновать растения надо начинать от кустарника (можжевельника или туи). Вокруг него высаживаются многолетние травянистые растения. Получившуюся основу можно каждый год дополнять однолетниками.