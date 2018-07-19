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В полном оперении
Grazia
1 час назад
Женский форум
Фото:
Grazia
Этот наряд звезды доказательство того, что перья уместны в реальной жизни, главное — выбрать одну вещь с таким декором и подобрать к ней нейтральное «окружение».
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