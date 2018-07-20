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Зеркала как модный акцент в интерьере: 15 идей
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Зеркала как модный акцент в интерьере: 15 идей 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Одинокое зеркало на стене — это скучно! В тренде — зеркальная отделка стен и мебельных фасадов, сложные композиции и элементы. Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» рассказываем, как еще можно использовать зеркала в интерьере.
В небольших помещениях без них просто не обойтись: зеркала отражают свет и могут визуально «раздвинуть» стены тесной комнаты и сделать ее светлее.
Интерьерам больших пространств зеркала тоже не навредят. В отделке ниш, ширм и порталов фальшкаминов они сделают просторную комнату выразительнее и наряднее.
Чтобы визуально увеличить помещение, монтируйте крупные зеркала или цельные зеркальные полотна на одну, максимум две стены. Важно не располагать два зеркала друг напротив друга, иначе дискомфорт и дезориентация в таком «зазеркалье» обеспечены.
В ванных комнатах или на кухне лучше обойтись отделкой со штучными зеркальными вставками, такими, как у мозаики NATURAL или Vermetal Tube Ice. Это решение облегчит уход за капризными зеркальными поверхностями в мокрых зонах.
Чтобы освежить комнату, добавьте в интерьер акценты — мебель с зеркальными фасадами или декор. Помните, что чем больше зеркальных поверхностей задействовано в отделке предмета, тем лаконичнее должен быть его дизайн. Подсмотреть правильный баланс можно у светильника Smoked Mirror & String или столика Eichholtz Pyramid.
Усилить зеркальный эффект, сделать его глубже и выразительнее помогут металлы и блестящие ткани. А чтобы сбалансировать интерьер с обилием зеркал и не превратить его в сверкающую новогоднюю инсталляцию, используйте матовые поверхности в отделке стен, пола и потолка.
Лучшим дополнением к масштабным зеркальным поверхностям станут мелкие или точечные детали — как подвесная Лампа Pharaoh.
И не забывайте про стулья, статуэтки и люстры из стекла или прозрачного пластика, например, как в подвесе Cerezo.
Откажитесь от тяжелых, сложных рам: они притягивают к себе много внимания и впишутся не в каждый интерьер.
Вместо них используйте зеркала в легком и невесомом обрамлении. Хорошие примеры — настенное зеркало Cyclops или Ateliers C& S Davoy Witch и декоративные зеркала Dima. Их можно включить практически в любую обстановку, комбинировать с картинами и другим декором.
Вопреки распространенному мнению зеркала не стоит мыть при помощи средств для очистки стекол. Вместо этого протирайте поверхности сухой мягкой тканью. Примерно раз-два в месяц можно пройтись по ним тканью, смоченной в уксусе.
На обложке: дизайн-проект Anna Simonova Interior Studio.
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