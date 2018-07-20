Как выжать максимум из маленькой студии: 2 варианта от дизайнера 

Перед Никитой Зубом стояла непростая задача. Владелица квартиры просила разместить на 35 квадратах все функциональные зоны, при этом оставить место для творчества и встреч с друзьями и заказчиками. Какие решения он предложил? Рассказываем.
Площадь квартиры: 35 кв. м. без балкона Комнаты: 1 Санузел: 1 (не участвовал в планировке, так как уже был сделан) Плита: электричество Заказчик: женщина, работает в сфере искусства Пожелания: выделить небольшую кухню, предусмотреть гостиную зону, оставить место для полноценной кровати и разместить пианино, а также найти место для коллекции антиквариата.
В прихожей сделали небольшую гардеробную.
Кухню перенесли и совместили с гостиной зоной, разместили ее в одну линию, предусмотрели место для посудомоечной машины, духовки, СВЧ-печи.
Выбрали двухконфорочную плиту, чтобы оставить больше места для рабочей зоны.
Обеденный стол поставили у стены между окнами.
Кровать разместили в нише на месте кухни. Чтобы сделать эту зону более приватной, предусмотрели шторы.
Пианино поставили рядом с диваном вдоль стены.
Кухню оставили в том месте, где она планировалась застройщиком, сделали еще компактнее, заменили обеденный стол барной стойкой. От посудомоечной машины отказались.
Зону спальни перенесли ближе к окну, отделили ее от кухни перегородкой высотой 1,2 метра (потолки — 2,7 метра).
Кровать разместили в построенной нише, сделав подход к ней только с одной стороны.
Диван и телевизор поменяли местами, разместив последний на стене с обратной стороны от кровати.
В прихожей поставили шкаф, чтобы компенсировать отсутствие полноценной гардеробной.
Пианино приставили к небольшой перегородке, которая отделяет зону прихожей от гостиной.
На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.