Еще один способ сделать из однушки двушку: реальный проект

Хозяйка однокомнатной квартиры, девушка, ведущая активный образ жизни, хотела иметь закрытую спальню — и при этом возможность принимать гостей в кухне-столовой и гостиной. Кроме этого, ей нужна была гардеробная. Анне Моджаро удалось вместить все это в 43 квадратных метра за счет присоединенной лоджии.

«Задача показалась нам непростой, — рассказывает дизайнер Анна Моджаро, — мы придумали пять вариантов планировки, но все они имели какие-то минусы. Тогда мы попытались согласовать объединение лоджии, и когда разрешение было получено, все встало на свои места».

После присоединения лоджии кухня приобрела столовую, в спальне появился шкаф во всю стену, в который молодая хозяйка смогла убрать весь свой гардероб. Такой же большой шкаф организован в прихожей: он разделен на отсек для верхней одежды и хозблок.

Для экономии и практичности на двух больших стенах использовали декоративный кирпич, остальные покрасили. В спальне акцентную стену оклеили обоями. Поскольку пространство небольшое и комнаты хорошо просматривается почти с любого ракурса, на пол в прихожей и на кухне положили одинаковую плитку. Той же плиткой выложен фартук.

Цветовая палитра квартиры призвана дарить хозяйке радость и безмятежность. В общей комнате и кухне основной синий поддержан оттенками горчичного и желтого. В спальне дизайнер Анна Моджаро и декоратор Татьяна Столяр решили подчеркнуть графитовую таинственность нежным пудрово-розовым цветом.

Фишкой проекта Анна Моджаро считает художественную роспись в гостиной. «Чтобы замаскировать вход в спальню, я предложила установить скрытую дверь и расписать стену, — вспоминает дизайнер. Вышло именно так, как я и рассчитывала: дверь растворилась в пейзаже с горами».

Холл Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: ламинат Мебель: банкетка, For Miss

Гостиная Отделка: краска, Tikkurila; художественная роспись Напольное покрытие: ламинат Мебель: столик, Zara Home Освещение: торшер, ИКЕА Ковер: H&M Home

Спальня Отделка: краска; обои, BorasTapeter Напольное покрытие: ламинат Мебель: кровать Авангart; столики, Zara Home Декор: Zara Home

Кухня Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: ламинат Мебель: гарнитур Кухни Lorena; стол ИКЕА Освещение: подвесной светильник, ИКЕА

Ванная комната Отделка: краска, Dulex Напольное покрытие: плитка, Mainzu Verona Мебель: изготовлена на заказ Санфаянс: унитаз, Cersanit, раковина, Melala