Топ-5 популярных типов кровель

В современной частной архитектуре разнообразие возможностей для дизайна кровли по-настоящему обескураживает. Здесь и обычные двускатные или многоскатные кровли, и башенки, и зелёные кровли, эксплуатируемые и плоские и много других.

Давайте узнаем, какие именно кровли популярны, в чём их плюсы и минусы.

Двускатная и односкатная кровли

Двускатная кровля — типичный вариант для частного дома. Выбирают её потому, что она требует меньше времени для монтажа, изготавливается из популярных материалов и при этом по цене заметно доступнее всех остальных видов. Односкатная кровля больше популярна в США.

Вальмовая и шатровая кровли

Вальмовая кровля имеет четыре ската и характеризуется отсутствие фронтонов, которые нужно оформлять в стиле фасада здания (штукатуркой или декоративным кирпичом, в зависимости от выбранного варианта экстерьера коттеджа). Такая кровля сейчас не пользуется спросом в коттеджных посёлках Москвы и Подмосковья, так как ассоциируется с постройками из 90-х.

Многощипцовая кровля

Этот тип кровли имеет несколько интересных фронтов (многие из которых служат мансардой) и идеально подходит для квадратных или многоугольных, сложных и больших домов. Благодаря ей силуэт крупного дома становится стройнее. Узкому дому такая кровля подойдёт далеко не всегда.

Плоская кровля

Плоская кровля может быть эксплуатируемой (где есть терраса, бассейн и подобные удобства) и неэксплуатируемой. Второй вариант нам менее интересен, но пока более популярен, потому как не требует особенных навыков в строительстве.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Проектирование зелёных кровель набирает популярность. Некоторые застройщики уже и в России применяют эту технологию, в том числе для крупных жилых комплексов. Это, безусловно, экологичный подход, потому что компенсирует дефицит зелёных насаждений в плотной городской застройке.

Такие зелёные кровли позволяют использовать пространство с пользой в качестве дополнительной рекреационной зоны. К тому же это пассивное энергосбережение, ведь такое решение препятствует нагреванию кровли и помогает сохранять тепло в здании. А ещё способствует акустическому комфорту, уменьшает отражение звука на поверхности кровли, улучшает звукоизоляцию, нейтрализует пыль и вредные газы.

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Эксплуатируемые кровли бывают следующих видов:

зелёная кровля с покрытием из плодородного слоя грунта для посадки газона, цветочных клумб, кустарников и даже деревьев;

кровля-терраса, используется в качестве площадки для отдыха или занятий спортом;

кровля-паркинг, образует дополнительное пространство для парковки автомобилей. Её устройство схоже с террасой, но необходимо учитывать дополнительную нагрузку, связанную с весом авто.

Технология обустройства зелёных кровель существует у некоторых народов как Севера, так и Юга уже более тысячи лет, она проверена временем.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Однако нужно понимать, что технология обустройства зелёной кровли требует специальных знаний и часто инновационных решений. Без соответствующей квалификации можно совершить технологическую ошибку. Несомненно, эту технологию нужно изначально закладывать ещё на этапе проектирования здания, потому что от этого будет зависеть множество применяемых в конструкции здания решений.

Зданиям и сооружениям, которые проходят экологическую сертификацию по одной из международных систем, например LEED или BREEAM, за обустройство зелёной кровли начисляются баллы, что позволяет повысить рейтинг. Наличие зелёных кровель считается компенсационным мероприятием, которое способствует восстановлению биоразнообразия, препятствует загрязнению воздуха и уменьшает выбросы парниковых газов.

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