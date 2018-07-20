Отдых в отеле: 10 самых дорогих номеров-люкс в мире

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Журнал Elite Traveler опубликовал список 100 лучших номеров люкс в отелях мира в 2018 году. В этот список входят как крупнейшие номера, так и самые дорогие номера в отелях по всему миру. Ниже мы расскажем о самых дорогих номерах. Для того, чтобы провести ночб в таком номере, вам придется заплатить более $36 000. 10. Suite 5000, Mandarin Oriental New York, Нью-Йорк, США — $36 000 Фото:Elite Traveler/Mandarin Oriental New York

Этот номер вы вряд ли найдете на сайте отеля Mandarin Oriental. Про этот номер знают только VIP— гости. Этот номер расположен на 50 этаже. Здесь огромная гостиная, три спальни, обеденная зона, украшенная камнями Сваровски, обширная библиотека, предлагающая ассортимент фильмов и музыки. 9. Princess Grace Suite, Hotel de Paris Monte-Carlo, Монако — $37 000 Фото:Elite Traveler/Hotel de Paris Monte-Carlo

Этот номер располагается на двух этажах, а его площадь — почти 100 квадратных метров. Номер был назван в честь Принцессы Монако Грейс. Здесь есть все, что необходимо, от частной террасы до сауны. Две спальни и множество других комнат, а также потрясающий вид с окон на море. 8. Royal Suite, The Plaza, Нью-Йорк, США — $40 000 Фото:Elite Traveler/The Plaza

Неудивительно, что этот номер называют королевским. При его оформлении дизайнеры вдохновлялись интерьерами, которые были при Людовике XV. В этом номере три ванных комнаты, которые отделаны мрамором, а комнаты украшены золотом в 24 карата. Площадь номера — чуть более 400 квадратных метров. Гости, которые решат остановиться с нем, могут воспользоваться частным лифтом, а также насладиться потрясающим видом из окон. 7. Penthouse Suite, Hotel Cala di Volpe, Порто-Черво, Италия — $41 177 Фото:Elite Traveler/Hotel Cala di Volpe

Несмотря на деревенский интерьер, этот номер не лишен роскоши. Его площадь — 250 квадратных метров. Гости могут воспользоваться солярием, частным бассейном, обеденной зоной, из которая можно полюбоваться великолепными видами Изумрудного берега. Кроме того, в этом номере есть частный винный погреб. 6. Grand Riad, The Royal Mansour, Марракеш, Марокко — $43 480 Фото:Elite Traveler/The Royal Mansour

Отель Royal Mansour предлагает 53 индивидуальных трехэтажных дома, а Grand Riad действительно самый большой из них. В этом доме вы почувствуете себя настоящей королевской особой, благодаря особому интерьеру и огромному количеству возможностей, которые вам будут предоставлены. Здесь есть домашний кинотеатр, бар и спортивный зал, а также спа-салон. Помимо этого, Grand Riad предоставляет возможность полюбоваться великолепными видами города. 5. Hilltop Villa, Остров Локала, Фиджи — $45 000 Фото:Elite Traveler/Laucala Island

Этот номер идеально подходит для отдыха семьей или большой группой людей. Hilltop Villa — это не просто номер-люкс. Это целое поместье, которое расположено на частном острове. Гостям предоставляются услуги повара, няни и шофера. Помимо основой резиденции, имеется два дома для гостей, бассейн, окруженный пышными садами. Если вам нравится океан, то вы можете отправиться в центр водных видов спорта, который располагает 14 лодками. 4. Penthouse, Faena Hotel Miami Beach, Майами, Флорида, США — $50 000 Фото:Elite Traveler/Faena Hotel Miami Beach

Faena Hotel известен своим оригинальным дизайном с использованием мрамора и слоновой кости. Номер предлагает гостям пять спален с собственным балконом. Из окон номера открывается великолепный вид на океан. 3. Penthouse Suite, H∎tel Martinez, Канны, Франция —$53 200 Фото:Elite Traveler/Hotel Martinez

Это любимый номер знаменитостей во время проведения Каннского фестиваля. Это номер с огромной площадью, окна которого выходят на Каннский залив. У отеля есть частный пляж. Гости имеют возможность позагорать на индивидуальной террасе, отделанной деревянными панелями. 2. Terrace Suite, The Mark, Нью-Йорк, США — $75 000 Фото:Elite Traveler/The Mark

Здесь четыре огромные спальни, а площадь номера — более 400 квадратных метров. Это настоящий особняк в центре огромного города. Ванные комнаты отделаны белым и черным мрамором, а итальянские банные принадлежности изготовлены специально для отеля The Mark. Для тех, кто любит готовить, имеется кухня. Помимо этого, есть много места за пределами номера — освещенный стеклянный павильон и огромна терраса, выходящая на Центральный парк. 1. Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson, Женева, Швейцария — $80 000 Фото:Elite Traveler/Hotel President Wilson

Гости, которые останавливаются в этом номере, получают в свое распоряжение весь восьмой этаж отеля President Wilson Hotel. Здесь каждый уголок отличается роскошью — от гостиной, в которой стоит огромный рояль, биллиардный стол и коллекция редких книг, до ванных комнат, которые обставлены принадлежностями от Herm∎s. Гости могут понежится в джакузи, при этом наслаждаясь великолепным видом на Женевское озеро.