Однушка с открытой планировкой в стиле mid-century modern

Кухня-гостиная

Новая планировка придумана для молодой семейной пары без детей. Днём супруга работает баристой, вечером учится, супруг руководит рядом интернет-проектов. Оба увлекаются киноискусством, много читают, общаются с друзьями, регулярно выезжают на природу. В отделке отдают предпочтение натуральным материалам, светлым тонам, элегантной простоте.

Чтобы сделать повседневную жизнь молодых людей максимально комфортной и учесть рабочий график каждого, автор проекта предлагает обособить в квартире приватную зону. Для этого используют часть жилого пространства, расположенного по левую сторону от входной группы. Последнюю предварительно расширят — на глубину высоких и узких шкафов для сезонной одежды. А так как в проёме между прихожей и объёмом общего назначения не станут устанавливать межкомнатную дверь, входная зона получится хорошо инсолированной и вся квартира будет казаться больше. Оставшуюся часть жилого помещения и кухню объединят — деление на функциональные зоны выполнят посредством расстановки мебели. П-образная схема расположения кухонного гарнитура даст хозяйке возможность общаться с мужем и гостями, сидящими за столом, а проекционный экран с электрическим управлением — с комфортом смотреть фильм из любой точки студийного пространства. Сан­узел останется в исходных границах.

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Здесь предусмотрено несколько сценариев освещения. Их станут активировать в зависимости от рода деятельности. К примеру, за освещение зоны приготовления пищи отвечают потолочные модели направленного света, обеденная группа акцентирована тремя подвесами с прозрачными плафонами-шарами, над диваном и креслами помещён накладной потолочный светильник.

Световое панно, картины, растения и декоративные подушки будут оживлять цветовую гамму интерьера.

Всё текстильное оформление выполнят из натуральных, приятных на ощупь фактурных тканей. Так как в репрезентативном пространстве предполагается установить проектор, а спальню будет отделять частично прозрачная перегородка, оконные шторы сделают на плотном подкладе, что обеспечит эффект black-out. При необходимости они обеспечат эффект полного затемнения.

Кухня-гостиная

Зона кухни

Чтобы нивелировать габариты высоких шкафов, эту часть кухонного гарнитура поместят в нишу, построенную из ГКЛ на металлокаркасе. Параллельный ей кухонный модуль увеличит рабочую поверхность. Здесь же будет установлена мойка, а от брызг сидящих за столом защитит высокий бортик.

Зона кухни

Спальня

Повседневная одежда и, например, зимнее спортивное снаряжение будут храниться в гардеробе, запроектированном в приватном помещении. Нижние и верхние распашные секции разместят в глубине объёма, они зай­мут пространство от стены до стены, благодаря чему не станут загромождать небольшую спальню.

Спальня

Санузел

Вместо привычной ванны оборудуют душевой отсек. Его выполнят строительным способом. Чтобы избежать обилия межплиточных швов, для облицовки стен и пола в этой зоне используют керамогранит большого формата. Сток организуют через внутрипольный душевой трап.

В нише, образованной сантехкоробом и ограждением санузла, установят стиральную и сушильную машины.

Санузел

Прихожая

Для отделки свободных стен, простенков, дверных полотен и фасадов системы хранения используют натуральный шпон. Систему хранения, оборудованную колонками, банкеткой и крючками предполагается выполнить на заказ, по индивидуальным размерам.

Прихожая

Преимущества

Недостатки

Проект несложен в согласовании.

Недостаточная изоляция спальной зоны.

Единство приёмов и материалов отделки способствует зрительному увеличению небольшой квартиры.

В кухне, открытой в пространство гостиной, нужна мощная вытяжка.

Улучшена инсоляция прихожей.

Обустройство душевого отсека строительным способом повлечёт за собой тщательную гидроизоляцию пола и применение специальных плиточных клея и затирки.

Изолированная спальня.

Значительное число мест хранения.

Лоджия утеплена и обустроена как место отдыха.