Квартира в серых тонах, которая безумно понравилась нашей редакции

Эта квартира свободной планировки в новостройке спроектирована для супружеской пары с устоявшимся вкусом и любовью к спокойной современной классике.

Оксана Цымбалова, дизайнер интерьеров

Дизайнер интерьеров жилых и общественных помещений в соответствии с международным стандартом профессии IIDA. Окончила юридический факультет Тюменского государственного университета, Международную школу дизайна по специальности «дизайнер жилых и общественных помещений», а также курс Виктории Якуши (Украина, Киев).

artdomsun.com — При работе с этим пространством мы постарались решить все поставленные задачи. Во-первых, разместить мебель так, чтобы больше было свободного места.

Во-вторых, все используемые предметы интерьера в этом проекте несут функциональную или эстетическую нагрузку. И здесь нет ничего лишнего.

Выбранный заказчиком стиль можно назвать «спокойной современной классикой». Обилие излишне выразительных декоративных элементов — сложная лепнина, барельефы, колонны и тому подобное — заказчиком не приветствуется. Цветовая гамма — спокойная, естественная, преимущественно светлая. Материалы отделки — любые в разумных ценовых сегментах.

Прачечная в соответствии с пожеланием заказчика может располагаться либо непосредственно в зоне дополнительного санузла, либо примыкать к нему, либо в отдельном помещении.

Большая часть мест хранения — в идеале все — размещается вне основных помещений. Соответственно необходимо предусмотреть гардеробную комнату и/или большое количество встроенных шкафов в зоне холлов и коридоров.

В квартире должны быть две полноценные спальни — одна основная, для хозяев, вторая может выполнять функции второй хозяйской или гостевой.

Основная ванная: большая ванна, выделенная душевая, раковина, унитаз, биде. Дополнительный санузел: раковина, унитаз, по возможности и душ.

В первую очередь заказчики проекта просили соединить пространство гостиной и кухни-столовой. В гостиной должна разместиться мягкая мебель, телевизор, возможно, книжные шкафы, бар и несколько витрин.

Кухня-столовая должна включать зону приготовления пищи и обеденную зону, рассчитанную на 4—6 человек. Желательно было также предусмотреть возможность организации застолья на 10—12 человек.

В третьих, перед нами стояла задача создания ощущения лёгкости и воздуха. Поэтому использована монохромная цветовая гамма. Белый всегда зрительно раздвигает границы, расширяет пространство, наполняя его воздухом и светом. Благородный серый добавляет элегантности. Интерьер выдержан в светлых тонах с контрастными и фактурными акцентами, что создаёт в квартире тёплую атмосферу и придаёт обстановке особое благородство.

В-четвёртых, в основу планировочного решения заложено правильное функциональное зонирование, особое внимание уделялось проектированию дополнительных зон хранения — так у нас появилась просторная гардеробная и кладовая. Спальные комнаты выдержаны в светлых тонах, они спокойны, способствуют комфортному отдыху.

Визуализатор: Антон Якушев.

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