Теперь и для юных модниц! Александр Терехов представил лукбук детской коллекции

Александр Терехов выпустил новую коллекцию бренда. На этот раз дизайнер позаботился о юных модниках: детская коллекция сезона осень-зима 2018-2019 уже совсем скоро поступит в продажу.

Новая коллекция, казалось бы, совсем не отличается от «взрослой» линейки бренда — разве что размерами. Тот же минимализм, проработанные детали и непринужденность, которая и должна быть присуща детской одежде.

К выбору цветовой гаммы дизайнер подошел весьма просто: коллекция выполнена в самых сдержанных оттенках, но очень благородных: глубокий синий, сочное бордо, спокойный песочный и традиционная офисная гамма — черный, синий, белый — специально для школьного дресс-кода. Идеальным дополнением послужил трендовый флористический принт, который дизайнер назвал «Midnight Garden».

В выборе материалов Терехов тоже остается консервативен. Как всегда дизайнер использует легкий шелк и мягкий бархат, практичный трикотаж и шерсть. Но разбавляет весь этот классический тандем яркими деталями: платья украшают банты, блузы декорированы рюшами, а традиционная вышивка логотипа красуется на свитшотах и парках.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб