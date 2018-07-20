Ещё
Теперь и для юных модниц! Александр Терехов представил лукбук детской коллекции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теперь и для юных модниц! Александр Терехов представил лукбук детской коллекции 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Александр Терехов выпустил новую коллекцию бренда. На этот раз дизайнер позаботился о юных модниках: детская коллекция сезона осень-зима 2018-2019 уже совсем скоро поступит в продажу.
Новая коллекция, казалось бы, совсем не отличается от «взрослой» линейки бренда — разве что размерами. Тот же минимализм, проработанные детали и непринужденность, которая и должна быть присуща детской одежде.
К выбору цветовой гаммы дизайнер подошел весьма просто: коллекция выполнена в самых сдержанных оттенках, но очень благородных: глубокий синий, сочное бордо, спокойный песочный и традиционная офисная гамма — черный, синий, белый — специально для школьного дресс-кода. Идеальным дополнением послужил трендовый флористический принт, который дизайнер назвал «Midnight Garden».
В выборе материалов Терехов тоже остается консервативен. Как всегда дизайнер использует легкий шелк и мягкий бархат, практичный трикотаж и шерсть. Но разбавляет весь этот классический тандем яркими деталями: платья украшают банты, блузы декорированы рюшами, а традиционная вышивка логотипа красуется на свитшотах и парках.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Не только одежда: Алена Ахмадулина пробует себя в роли дизайнера интерьеров Сильная и независимая: что такое интерьер феминистки и как он выглядит — рассказывает дизайнер Тест: угадай, в каком Модном доме работает этот дизайнер
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярская поделилась редким семейным фото6
Диброву раскритиковали за откровенное фото с детьми15
Тест: какая работа вам подходит8
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман6
«Недотрогу она строила только со мной»47
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение