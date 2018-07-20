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Что посадить вдоль стены, чтобы закрыть сайдинг?
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Что посадить вдоль стены, чтобы закрыть сайдинг?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Здравствуйте! Подскажите, что красивое можно посадить в это место, чтобы скрыть сайдинг и создать красоту? Место в полутени.
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