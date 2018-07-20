6 необычных творческих курсов для девушек

Ученые доказали, что занятия творчеством полезны для здоровья: отвлекают от переживаний, помогают расслабиться и снять напряжение. Мозаика — отличный вариант, если ты хочешь не только отдохнуть душой и руками, но и создать эксклюзивную функциональную вещь для своего интерьера. Обучиться искусству мозаики и добавить индивидуальности в интерьер своего дома ты можешь на курсах Школы Искусств ArtWorker, даже если у тебя нет художественного образования, а на какие курсы стоит обратить внимание, я расскажу тебе в этой статье.

1. Курс «Основы мозаики»

Шагнуть на первую ступень обучения древнему монументальному искусству ты сможешь на курсе «Основы мозаики», состоящем из 9 занятий продолжительностью 3 часа. За это время ты получишь теоретические знания о классических техниках набора мозаики и практический опыт по работе с различными материалами и инструментами. После прохождения курса ты самостоятельно сможешь создавать различные мозаики по собственным эскизам. По завершению «Основ мозаики» ты получишь диплом и сможешь продолжить обучение на других курсах школы. Кроме того, у тебя будет возможность пройти бесплатную практику в мастерской мозаики ArtWorker. Записаться на курс

2. Курс «Зеркало с мозаикой»

Мозаика в интерьере — это стильный ход. Курс «Зеркало с мозаикой» направлен на создание оригинального аксессуара в свой дом. У тебя будут в распоряжении 4 творческих занятия по 4 часа. На курсе тебя научат обращаться со смальтой и мрамором. Итогом станем самостоятельный предмет декора. Записаться на курс.

3. Курс «Римский орнамент»

Еще один способ разнообразить свой интерьер — создать стильную вещь, освоив классическую технику набора художественной мозаики из камня. Курс состоит из из 6 занятий по 3 часа. В итоге ты сможешь забрать домой декорированную каменной мозаикой стильную деревянную вешалку, сделанную своими руками. Записаться на курс

4. Курс «Мозаика на столешнице»

Обзавестись уникальным дизайнерским предметом мебели и при этом не разориться совсем просто. Под руководством мастеров школы ты сможешь создать красивый журнальный столик с мозаичной износостойкой столешницей. Курс «Мозаика на столешнице» состоит из 10 занятий продолжительностью 3 часа. После прохождения курса ты научишься выполнять мозаичные композиции на различных поверхностях, самостоятельно декорировать стулья, столы, подносы и другие элементы мебели для дома или дачи. Получите теоретическую и практическую информацию о материалах для мозаики и методах её монтажа на поверхности различной формы и фактуры. Специалисты подготовят для тебя для эскизы, адаптированные под столешницу. Записаться на курс

5. Мастер-классы «Хрустальный цветок»

Если ты живешь в большом городе с бешеным ритмом, время для тебя — ценный ресурс. Специально для очень занятых, но творчески изголодавшихся людей, ArtWorker запустил обучающий мастер-класс «Хрустальный цветок». Особенностью этого мастер-класса является создание объемного произведения в стиле модерн. Данный мастер-класс рассчитан на 5 часов. За это время ты создашь объёмный цветок из витражного стекла и смальты. Во время мастер-класса ты поработаешь с кусачками, научишься нарезать стекло необходимой формы, узнаешь о тонкостях работы с различными материалами и цементным клеем. Готовая работа оформляется в раму. Записаться на курс

6. Мастер-класс «Светильник из натурального дерева, инкрустированный мозаикой»

Еще один экспресс-курс, на котором всего за 4 часа ты научишься работать со стеклорезом и кусачками, узнаешь, как правильно покрывать древесину лаком и морилкой, и что такое «лампочка Эдисона». Результатом станет единственный в своем роде дизайнерский светильник, который впишется в любой интерьер. Записаться на курс

На все эти курсы ты сможешь записаться на сайте Школы Искусств ArtWorker, которая находится в городе Москва, в районе станций метро Новокузнецкая и Третьяковская. За шесть лет своего существования команда школы провела сто мастер-классов для тысячи учеников. Школа с нуля готовит мастеров-мозаичистов, обучая не только работе с инструментами и материалами для мозаики, но и рассказывая о принципах композиции, цветоведении, стилистических решениях мозаики и других навыках, которые изучают в художественных учреждениях. Все ученики и участники мастер-классов могут остаться после занятия, отдохнуть, почитать литературу и журналы о мозаике, попить чай или кофе. Иногда школа приглашает спикеров для чтения лекций на мозаичные темы и организует выставки работ своих учеников.