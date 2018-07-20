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Не только одежда: Алена Ахмадулина пробует себя в роли дизайнера интерьеров
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Не только одежда: Алена Ахмадулина пробует себя в роли дизайнера интерьеров 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Новый пятизвездочный отель SO/ St.Petersburg, который входит в международную гостиничную группу AccorHotels, и известный российский дизайнер Алена Ахмадулина объявили о сотрудничестве.
Сеть AccorHotels насчитывает более 4200 отелей по всему миру и гарантирует своим гостям комфорт, отвечающий всем требованиям современного образа жизни. Компания очень трепетно относится к своей репутации класса «люкс», поэтому обращается за помощью к настоящим профессионалам. К примеру, над эмблемами отелей работали такие именитые дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Кензо Такада, Кристиан Лакруа и Viktor&Rolf.
Теперь настала очередь Алены Ахмадулиной, чье имя известно не только в России, но и за рубежом. Этот шаг был предпринят компанией, чтобы усилить интерес к локальной культуре среди иностранцев, а заодно поддержать развитие отечественной модной индустрии.
Вдохновением для новой эмблемы послужил декор яйца Фаберже. Отель, словно шкатулка с драгоценностями, по-новому раскрывает загадки именитого Дома. Но работа над эмблемой — не единственный вклад Алены в работу над дизайном нового отеля. С ее легкой руки интерьер дополнился стильными подушками и элегантными свечами. В планах дизайнера также создать униформу для персонала и разные декоративные аксессуары, зонтики и другие предметы интерьера.
Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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