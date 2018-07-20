Как расчитать площадь керамического фартука и как за ним ухаживать

Фото: Natucer

Прежде всего следует разметить границы кухонного фартука, подсчитать его площадь и приобрести необходимое количество керамической плитки.

Расчет площади

Последовательность действий следующая:

Замерьте длину кухонного фартука, учитывая, что он может располагаться на одной или нескольких стенах.

Замерьте высоту кухонного фартука, то есть расстояние от рабочей столешницы до нижнего края навесных шкафов. Помните, что специалисты рекомендуют заводить нижний ряд плиток за столешницу напольных тумб не менее, чем на 2 см и на такую же величину за нижний край навесных шкафов.

В области вытяжки фартук заводят за границу её соприкосновения со стеной не менее, чем на 5 см, а в идеале продолжают облицовку до верхнего края навесных шкафов. Кроме того, нужно прибавить 2–5 см на заход облицовки под боковые поверхности навесных шкафов.

Если керамический фартук будет продлён за мойкой или посудомоечной машиной, эту площадь следует добавить к общей площади.

При заказе нового кухонного гарнитура площадь и конфигурацию облицовки определяют по предоставленным магазином чертежам.

Фото: Cersanit

Обратите внимание, что расход плитки зависит от рисунка укладки и особенностей поверхности. К тому же часть плиток придётся обрезать или сверлить, например, для установки розеток и выключателей, и некоторое количество непременно уйдёт в отходы. Поэтому производители рекомендуют покупать плитку в количестве на 10–15% больше расчётного количества. Также необходимо сохранить несколько плит на случай замены во время эксплуатации.

Фото: Ceracasa

Заказав плитку в интернет-магазине, перед оплатой стоит вскрыть упаковки и убедиться в сохранности элементов.

В соответствии со ст. 459 ч.1 ГК РФ (также ст.211 ГК РФ), претензии по качеству доставленного товара можно предъявить только до момента его передачи экспедитором. Если вы поставили подпись в накладной приёма-передачи, то ваши претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду уже могут не принять.

Фото: Atlas Concorde

Перед укладкой плитку просматривают на наличие дефектов, соответствие оттенку и декору. Вы не можете предъявить магазину претензии по уже наклеенным плиткам. И, кстати, возвращают плитку в оригинальной упаковке.

Фото: Kerama Marazzi

Тонкости ухода

Сделанная по всем правилам керамическая облицовка кухонного «фартука» прочна и долговечна. Она оживляет и украшает интерьер кухни. Сохранить эстетические качества керамики на долгие годы поможет грамотный уход. Прежде всего, это тщательная очистка после монтажных работ и регулярная уборка в дальнейшем.

Фото: MADE

При появлении пятен керамическую поверхность желательно очищать не мешкая. Застывшие и затвердевшие жиры и грязь удалить намного сложнее, чем свежие. Для этого подойдут обычные моющие средства, которые после уборки смывают водой. Производители плитки не рекомендуют применять моющие средства, в состав которых входит жир или воск, а также очистители на кислотной основе. Кроме того, следует ограничить применение абразивных материалов.

Фото: Natucer

Фото: Kerama Marazzi

Фото: Kerama Marazzi

Фото: Peronda

Фото: Peronda

Фото: Inalco