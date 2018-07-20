Модные тенденции в дизайне кухонь: главные новинки от 8 лучших производителей

Осенью в Западной Германии состоялось традиционное мероприятие под названием A30 Kuchenmeile («Кухонная миля»). Это объединённая домашняя выставка немецких фабрик, производящих кухонную мебель, где презентуется уникальная продукция и устанавливаются тенденции.

Само собой, на «Кухонную милю» стремятся попасть посетители со всего мира, чтобы первыми оценить новаторские возможности местных компаний. А название мероприятию дала федеральная трасса A30, которая теперь ассоциируется с цветом и мощью кухонной промышленности Германии.

Несколько десятков фабрик, известных во всём мире, работают сообща целый год, чтобы в период проведения выставки удивлять и восхищать. При каждом производстве организовывается шоу-рум, в котором всегда можно как посмотреть на кухни, так и перекусить, а экскурсионные группы из разных стран с утра до позднего вечера передвигаются между заводами. Редакция Roomble также отправилась на эту выставку и теперь готова поделиться всем самым интересным и новым от восьми известнейших брендов — ведущих производителей кухонного оборудования Германии.

Наше мнение:

— Всё, что мы увидели среди кухонь и оборудования компаний SieMatic, Express, Nolte, Nobilia, Hacker, Vauth-Sagel, Schuller и Bauformat, можно описать одним словом — разнообразие. Потому что коллекций и стилей действительно много, все они отличаются размерами и дизайном, предлагая огромную гамму оттенков. Но есть и общие черты — стиль и стремление как можно к большей функциональности, которую не выставляют напоказ, а прячут за панелями, гладкими фасадами, огромными столешницами и внутри массивных островов. Дерево и камень — это экологичный тренд, а удобная планировка и максимизация полезного пространства направлены на то, чтобы кухня стала самым любимым помещением в доме.

Nobilia

Самый популярный кухонный бренд Германии, производящий более полумиллиона гарнитуров в год. Благодаря полностью автоматизированному циклу производства каждая третья проданная кухня в Германии — это как раз Nobilia. В этом году компания представила новые варианты декора столешниц, а также свежие коллекции ручек, фасадов, вертикальных панелей и расширенный диапазон цветов. Среди стилей — 21 мотив, начиная от ретротематики и заканчивая промышленным шармом. Продолжается тенденция использовать лакированный ламинат с матовой отделкой, но самым важным параметром остаётся создание атмосферы комфорта.

Schuller Kuchen

Немецкий производитель кухонь, входящий в пятёрку лучших. Коллекции этого года чрезвычайно разнообразны, что всецело работает на концепцию выражения индивидуальности личности в интерьере. Ведь приготовление пищи — это очень эмоциональный процесс, формирующий образ жизни. Поэтому вновь мы видим акцент на натуральном дереве и высококачественных материалах, на минимализме и эстетически совершенных формах. Одна из новинок — кухня в стиле кантри, которая наверняка придётся по душе мужскому населению.

Nolte

В этом году особой популярностью пользуются натуральные покрытия и естественные оттенки. Поэтому фабрика Nolte выпустила несколько новых моделей из натуральных материалов и их имитации, а также дополнила свою продукцию новой концепцией ящиков и тщательно подобранными интерьерными деталями. Цвета и текстура поверхности — определяющие элементы представленной линейки фасадов, а общая цветовая гамма насчитывает 18 различных вариантов. Ещё один тренд — плавный переход из кухни в жилую зону, поэтому к нему необходимо стремиться любыми способами.

Express Kuchen

Фабрика Express Kuchen входит в вышеупомянутый концерн Nolte Group. Это всё то же немецкое качество, только по более низкой цене. Бренд представил в этом году на домашней выставке кухонных производителей 45 новых моделей, в которых прослеживается стремление к совмещению цветов и материалов. А чем больше комбинаций — тем более уникальна и неповторима ваша кухня, не так ли?

SieMatic

Никто в кухонной промышленности не демонстрирует элегантность и стильный дизайн так, как бренд Siematic. Работая исключительно в рамках сегментов премиум и люкс, производитель использует только передовые материалы и технологии, чтобы каждая отдельная кухня становилась шедевром, не подвластным времени.

Это правда идеальная гармония внутри и снаружи, когда сочетание матовых и глянцевых поверхностей, светлых и тёмных материалов, а также гладких и рельефных дверных фасадов приводит к исключительной красоте. В новых вариациях дизайна взята интерпретация классической темы с деликатной игрой различных элементов стиля, в том числе и современного. Дополнительный блеск придают изящные металлические края столешниц с покрытием, которое не оставляет следов от пальцев.

Bauformat/Burger

Урбанистическая стилистика наглядно проявляется в кухнях фабрики Bauformat. Производитель решил продолжить удачно начатый в том году приём — открытые стеллажи и стальные опоры для столешниц. Эти элементы, вкупе с гладкими лаковыми фасадами и встроенной подсветкой, делают кухонное пространство лёгким и оригинальным, даже несмотря на наличие массивных элементов. Фасады представляют собой искусную имитацию «ретродревесины», которая характеризует собой главное представление современности в стиле эко. А благодаря особым элементам, в каждом стилистическом направлении можно найти уникальные экземпляры.

Hacker Kuchen

Hacker — это строгий немецкий минимализм в дизайне кухонь. Этот производитель держит второе место по продажам в Германии после бренда Nobilia. В этом году Hacker избрал темой для дизайна встречу семьи или друзей, что нашло отображение в каждой из линеек продукции. Проводить время вместе — это прекрасно, так почему бы не собраться всем на кухне, отвечающей вкусовым предпочтениям каждого? Визуально тёплое дерево встречает холодные поверхности, которые так органично смотрятся в сочетании, что кажется, будто они и вовсе неотделимы друг от друга. К слову, месяц назад бренд получил золотую медаль на престижной премии Customer Favourite 2016.

Vauth-Sagel

Что же объединяет всех этих производителей, помимо стремления следовать за трендами современности и организационных способностей? Все фабрики используют в своём техническом наполнении аксессуары от компании Vauth-Sagel, а именно — всевозможные механизмы открывания и закрывания, карусели и системы хранения, доводчики и специальные выдвижные секции, которые направлены на улучшение эргономики и увеличение функциональности кухонного пространства.

Семейное предприятие Vauth-Sagel уже довольно давно — более 50 лет — известно не только на немецком рынке, но и на общемировой арене. Сейчас компания сделала акцент на исследовании и развитии новых продуктов, которые могут стать действительно революционными в самое ближайшее время. Бренд собирается создавать высококачественные решения для жилых помещений и стать движущей силой мебельной промышленности с точки зрения использования пространства. И именно поэтому Vauth-Sagel занимается организацией пространства для разговора, в котором принимают участие дизайнеры, архитекторы и журналисты со всего мира.

Клаус Загель, Vauth-Sagel:

— Это разговор не о конкретных продуктах. Речь идёт о том, как мы будем жить. Многочисленные точки зрения очень важны, поскольку они позволяют нам разрабатывать всё больше уникальных решений, которые соотносятся в первую очередь с потребностями пользователей.

www.vauth-sagel.com Именно с такой целью на фабрике осенью этого года был в торжественной обстановке открыт флагманский шоу-рум, ставший, по сути, полноценным дизайн-центром. Редакция Roomble побывала на заводе компании и пообщалась с генеральным директором, а также увидела весь цикл производства разнообразных механизмов. Весь процесс — от получения стальной проволоки до контроля качества и отправки готовых к использованию товаров — был изучен самым тщательным образом.

Экскурсия продолжилась в дизайн-центре, где приглашённым редакторам из Австралии и США, Китая и Индии, Турции и, конечно, России была представлена философская концепция Vauth-Sagel — Think. Create. Imagine.

Первое — думай — символизирует путь, который прошла компания от идеи до её успешной реализации. Второе — твори — показывает, что человек всегда был и остаётся в центре внимания, именно он придумывает и реализует все инновационные решения, которые влияют на процесс эволюции продукта. Третье — фантазируй — представляет мечты о будущем.

Своими фантазиями, которые могут стать концептом для новых продуктов, поделился каждый из присутствующих. И возможно, именно этот процесс и стал самой важной вехой в развитии компании, потому что совокупность различных точек зрения и готовность к их изменению — это путь для возникновения новых идей.

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