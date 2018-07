Интервью с архитектором: Франческо Либрицци ответил на вопросы Roomble

Франческо Либрицци считается одним из самых изобретательных архитекторов своего времени — ни один его проект не обходится без оригинального решения, которое сводит на нет проблемы с эргономикой и украшает пространство.

Причём результат сложных инженерных вычислений и десятков чертежей выглядит у итальянского архитектора легко и непринуждённо, как будто создавался одной только силой мысли. Как это получается? Всё дело в правильной основе!

Огромную роль в моей работе играют мои предшественники, которым сейчас уже больше 80 лет. С некоторыми мне повезло встретиться и подружиться. Это, например, Андрэа Бранци — основатель «радикального дизайна», и ещё Энцо Мари — великий мастер итальянского мебельного дизайна. Они очень серьёзно повлияли на мой образ мыслей и дали возможность осознать смысл моей работы и творчества.

А ещё вдохновение для своей работы Франческо Либрицци черпает в искусстве и считает, что архитектор вообще должен учиться у художников. В качестве примера приводит американского художника-концептуалиста Лоренса Вайнера и современного швейцарского художника Уго Ронденоне.

Я многому у них научился. Они смело воспринимают то, что происходит вокруг, а потом через свои работы сообщают об этом миру и заставляют задуматься. У Вайнера это, конечно, его знаменитые текстовые инсталляции, например As far as the eye can see. А у Ронденоне — многозначительные неоновые фразы-скульптуры, например Where do we go from here. Всё это — своеобразные памятники искусству.

Франческо Либрицци не только постоянно учится, но и передаёт опыт следующему поколению архитекторов. Он преподаёт архитектуру интерьера на отделении интерьера и домашнего дизайна академии «Домус» и на факультете архитектуры в Генуе.

Как преподаватель архитектор сосредоточивает внимание студентов на форме, которую может приобрести их будущее и будущее архитектуры, учит их справляться с обстоятельствами, которые могут возникнуть в процессе превращения их в профессионалов.

Если среда, в которой вы работаете, люди, с которыми вы общаетесь, свет, который на вас падает, не позволяют вам сесть и спокойно подумать, то у вашей работы будущего нет. А если вы сами наполняете свою жизнь общением с людьми и знаете, какой должна быть обстановка вокруг, всё сразу меняется.

Франческо известен как один из 11 авторов, которые приняли участие в выставке «Комнаты. Новая философия жилища» на XXI Международной выставке в Милане Design After Design.

У него вообще хватает известных на весь мир проектов, которые завоевали множество престижных наград. Один из таких проектов под названием Casa G и его главный элемент — необыкновенную лестницу — мы решили обсудить.

Мой заказчик приобрёл необычный дом с выходом на террасу, которая находилась примерно в десяти метрах над основным помещением. В результате образовалось пустое и нефункциональное пространство. И вот чтобы избежать дисбаланса, я создал эту лестницу, которая должна была уравновесить жилую часть внизу и террасу наверху, стать архитектурным переходом между ними.

Итальянский архитектор создаёт дома мечты для других, но собственную мечту пока не построил. Зато точно знает, где она находится. В своих интервью, и в том числе в разговоре с нами, он упомянул о поездке в Бейрут, которая зарядила его вдохновением и дала пищу для размышлений.

Там я увидел один из красивейших домов, какие мне вообще доводилось встречать. Он принадлежал моей подруге, известнейшему дизайнеру. Когда я сделал ей комплимент, она сказала: «Этот дом прекрасен, потому что у меня есть время жить в нём». И я ещё больше задумался о ценности дома в жизни человека и о ценности человека в жизни дома.

Интервью взято после мастер-класса Франческо Либрицци, состоявшегося в рамках выставки i Saloni WorldWide Moscow 2016, которая проходила в выставочном центре «Крокус Экспо» с 12 по 15 октября.

