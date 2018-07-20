Выбираем интерьерного дизайнера для первого ремонта

Смотрим портфолио

Портфолио — один из самых важных параметров при выборе дизайнера. На что в нем стоит обратить внимание: в нем должны быть не только 3D-визуализации, но и фотографии реализованных проектов; при поиске по картинкам в гугле вы не попадаете на сайты других дизайнеров (то есть, такое «портфолио» не состоит из скачанных с интернета работ), а сам дизайнер с легкостью может ответить на любые вопросы о его интерьерах. Многие дизайнеры ведут странички в соцсетях, где в подробностях рассказывают о своей работе, публикуют отзывы и отвечают на вопросы. Такая открытость вызывает доверие.

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Ходим в гости к друзьям

Если кто-то из ваших друзей или родственников уже пользовался услугами интерьерного дизайнера, стоит взять это на вооружение. Сходите в гости к этому человеку и внимательно изучите выполненную квартиру. Будет полезнее увидеть помещение не сразу после ремонта, а через некоторое время, полгода или год. Так можно будет оценить, насколько быстро изнашиваются выбранные дизайнером материалы, и достаточно ли всё продумано. Побеседуйте с жильцами. Спросите их, что они хотели получить и с чем столкнулись в итоге, было ли им комфортно работать с этим дизайнером, пришлось ли что-то переделывать после, выявились ли слабые места проекта (например, оказалось, что мебель расставлена неудобно или отделка быстро пришла в негодность).

Фото: Instagram @monochromediy

Общаемся с кандидатом

Так как это ваш первый дизайнерский интерьер, скорее всего, у вас возникнет много вопросов и предложений. Дизайнер должен быть готов к этому, он не должен гнуть свою линию даже тогда, когда вас категорически не устраивают его предложения. Он должен быть способным идти на компромиссы, но в итоге угодить и вам, и своему дизайнерскому чутью. Обсудите, как будут решаться конфликтные ситуации, сколько раз он готов переделывать проект, будет ли возможность отказаться от разработки проекта и оплаты его полной стоимости, если все предварительные варианты вас не устроят.

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Проверяем, нравятся ли нам стили интерьера, в которых работает дизайнер

Выясните, на каком интерьерном стиле специализируется дизайнер, и какие стили ему лучше всего удаются. Спросите его об этом напрямую. Если вы выберете этого специалиста, ваш дизайн-проект тоже будет носить черты этих стилей. Почитайте про них и посмотрите примеры интерьеров. Если вам не по душе эта эстетика, поищите другого специалиста.

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Заказываем интерьер, который легко обновить без больших усилий

Если вы точно не уверены, что хотите видеть в своей квартире, остановитесь на простом, светлом, не перегруженном деталями и цветами интерьере. Его всегда можно будет переделать и обновить, разнообразить с помощью текстиля, мебели и декора. А если вы сразу закажете интерьер в определенном стиле, который легко испортить неподходящими деталями, вы окажетесь заложниками своего выбора. Такая же ситуация с яркими и темными стенами и потолком, которые требуют грамотного подбора цвета для всего, что в этой комнате будет находиться.

Фото: Instagram @byidaryding

Выбираем не дизайнера, а дизайн-проект

Сегодня можно выбрать интерьер из нескольких вариантов и заказать разработку дизайн-проекта, адаптированного под вашу жилплощадь. Это займет значительно меньше времени и позволит вам сэкономить. Разработка индивидуального проекта с нуля обычно занимает несколько месяцев, а стоимость работы дизайнера оценивается в несколько десятков тысяч рублей за квадратный метр. Цена готовых проектов при этом может начинаться всего от 499 рублей.

Пример готового дизайн-проекта из магазина ivd.ru